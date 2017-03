Oroscopo/ Jupiter, le previsioni di oggi, 7 marzo 2017: scelte per Sagittario, Pesci e...tutti i segni

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 7 MARZO 2017 - Appuntamento anche oggi martedì 7 marzo 2017 con l'oroscopo di Jupiter a Unomattina su Rai 1. Ecco quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali: vediamo che cosa ci aspetta per questa giornata. Come di consueto l'astrologo segnala gli aspetti positivi e anche quelli più critici, dando consigli segno per segno.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 7 MARZO 2017: I SEGNI DI FUOCO - Si parte con i segni di fuoco. Per l'Ariete Jupiter segnala che Venere e Marte sono nel segno: vi garantiscono grande chiarimento nell'amore. Avete scelto più attività di quelle che il vostro tempo vi permette di fare. Non riuscirete a portarle a termine tutte ma non è un male caricarsi di responsabilità. Per quanto riguarda il Leone un'apertura verso gli altri potrà tornare utile per chiarire questioni di cuore. Qualcuno vi ha mentito e scoprirete delle verità che cambieranno il vostro modo di essere. Avete speso il vostro tempo inutilmente. Ci sono due persone nella vita del Sagittario: attrazione intellettuale o fisica? Dovrete scegliere. Non abbiate timore di vedere gli altri sfidarsi, un giorno sarete voi a farlo. Individuate per bene i vostri nemici.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 7 MARZO 2017: I SEGNI DI ARIA - Jupiter prosegue l'oroscopo con i segni di aria. Per i Gemelli segnalato entusiasmo in amore: sarà garantirà una giornata speciale. Avete un modo di fare tranquillo e rilassato che trasmette serenità a chi sta attorno a voi, potete mettere una buona parola per qualcuno che vi deve un favore. La fortuna è con voi, nati sotto il segno della Bilancia: cercate di cavalcare l'onda. Stasera dovrete cercare di leccarvi le ferite di una giornata non molto positiva. Di solito siete attenti e diffidenti, ma oggi non lo siete stati. Ai nati sotto il segno dell'Acquario l'astrologo ricorda: avete una grandissima personalità, sfruttatela fino in fondo. Non badate ai pensieri che vi rosolano in testa, dovrete portare a termine i vostri obbiettivi. Necessitate di più stabilita con amori e amici.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 7 MARZO 2017: I SEGNI DI ACQUA - Continuiamo con i segni di acqua. La luna è nel segno del Cancro: le difficoltà saranno superate brillantemente. Dovrete essere svegli e attenti fin per risolvere alcuni grattacapi. E dovrete tornare un po' con i piedi per terra. Per i nati sotto il segno dello Scorpione nel lavoro gli impegni saranno molti e non potete tirarvi indietro. Vi accorgerete proprio oggi di tutti i vostri limiti e avrete difficoltà nel superarli. Ma niente paura, niente vi sfuggirà mai di mano. Situazione propizia nella professione per i Pesci: incrementerete le vostre entrate. Vi si continuano ad accumulare impegni e questioni da risolvere, dovrete lasciarne perdere alcune e portare a termine le più importanti.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 7 MARZO 2017: I SEGNI DI TERRA - Infine ecco i segni di terra. Al Toro Jupiter nell'oroscopo consiglia di occuparsi di un collega, che avrà bisogno del vostro sostegno morale. Avete messo alla prova gli amici per vedere chi effettivamente si merita la vostra fiducia. Dovrete eliminare un po' di astio per vivere più tranquilli. Per la Vergine invece il consiglio è di non sperperate denaro: delle spese improvvise vi coglieranno di sorpresa. È probabile che dobbiate dire addio a qualcuno nel futuro prossimo. Potreste deludere molto le persone care, quindi è meglio pensarci a fondo. I nati sotto il segno del Capricorno sapranno gestire in maniera concreta il proprio rapporto di coppia. Qualcuno o qualcosa vi ha illuso ma sarete sempre in tempo per ritornare sulla strada passata. Siate più pratici e meno sognatori.

