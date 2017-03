Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 7 marzo 2017 a LatteMiele: Bilancia, Ariete, Leone e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 7 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Per la giornata di oggi, martedì 7 marzo 2017, torna il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Si parte dall'Arieta che vivra una giornata dove si dovrà combattere e questa non è una novità per l'inizio di questo 2017 fatto di tensione e grandi sforzi. Il Toro è un po' in sospeso e non riesce a trovare equilibri. I Gemelli sono nervosi e anche curiosi quindi si alternano tra situazione che gli stancano e altre in cui invece c'è la voglia di indagare con grande forza d'anima. In amore si può essere stuzzicati e intrigati da altre persone, ma un ritorno di fiamma potrebbe portare dei guai e non poco seri. Il Cancro invece sta vivendo un periodo turbolente in amore e per il lavoro non ci sono grandi novità, ma potrebbero arrivare soluzioni ben presto. Staremo a vedere quando si arriverà a una consapevolezza di quello che si può fare.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Giornata da combattenti per i nati sotto questo segno, ma nulla di nuovo per è già da tempo che combatte. Non deve dare colpa agli altri se è pensieroso perché alcune situazione se l'è andate a cercare da solo. Tra oggi e domani qualcuno potrebbe essere stanco fisicamente e quindi anche agitato. Recupero da giovedì e prudenza in tutti i rapporti. Toro: si è un po' in sospeso. Chi ha un'attività in proprio deve allontanare persone che non sono di riferimento. Adesso bisogna cambiare aria, ma molto dipende dall'età e da quello che uno fa. I rapporti con Bilancia e Cancro andrebbero recuperati. L'amore ha bisogno di conferme, ecco perché desidera avere rapporti fissi. Bisogna trovare persone che abbiano più rispetto. Gemelli: in questo periodo sono piuttosto nervosi ma anche più curiosi. Questo è un periodo che dà più preoccupazioni per il lavoro e per i soldi che per l'amore. Dal punto di vista sentimentale qualcuno potrebbe anche essere stuzzicato, stimolato, intrigato da una nuova relazione, da un ritorno di fiamma o da una persona in particolare. Non c'è però la consapevolezza di quello che desidera per il futuro. Qualcuno potrebbe anche stancarsi nel tempo. Cancro: c'è una combinazione interessante, anche se questo che sta vivendo è uno dei periodi più turbolenti nella vita. Sia per l'amore che per il lavoro febbraio e marzo non sono molto interessanti, ma si recupera lentamente e gradualmente. È un po' difficile capire cosa fare. In amore attenzione a non riversare problemi, non chiede protezione ma in questo periodo ha bisogno di persone che non chiedono nulla ma che danno molto. Leone: è arrivato il momento di scrollarsi di dosso un peso. Non deve combattere più senza motivo. Ci saranno delle giornate importanti come quelle di giovedì e venerdì. Bello questo cielo per gli incontri. Vergine: è alla ricerca di qualche emozione. Se queste emozioni sono lontane possono portare qualche problema. Le opposizioni planetarie si riversano nella sua vita però in questo momento ha bisogno di aiuto e tranquillità piuttosto che dare aiuto agli altri. Bilancia: si è un po' in contrasto con sé stessi. Nell'ambito del lavoro può essere sempre il punto di riferimento di tutti e questo pesa e fa arrabbiare. Chi ha da poco iniziato un percorso di lavoro deve avere pazienza per andare avanti. Attenzione ai sentimenti però venerdì sarà una giornata migliore. Scorpione: si ha una grande voglia di amare. Tante persone ora stanno meglio. Per il lavoro ci vuole un po' di tempo per recuperare, però i sentimenti possono essere più importanti. Chi è solo può avere in testa una relazione immaginaria ma vorrebbe avere qualcosa in più. Sagittario: si è pensierosi e nervosi per eventi di tipo pratico. C'è chi pensa al lavoro e ai soldi, ma alla fine ne esce vincente. Deve curare di più la forma fisica. Chi è solo deve guardarsi intorno perché è un grande cielo per l'amore. Capricorno: ancora una giornata così così per i nati sotto questo segno che però riesce a risolvere qualche problema personale. C'è anche la volontà di costruire qualcosa di nuovo con una persona ma ogni tanto ci sono dei blocchi che bisogna superare. Acquario: si ha una forte tensione che è maturata da una scarsa capacità di gestire le cose con criterio. Queste 48 ore sono un po' pesanti dal punto di vista fisico e invitano alla prudenza anche in amore. Deve cambiare strategie di lavoro. Pesci: si vive di grande vitalità, emozioni, amori. Sono favoriti gli incontri, i rapporti con i soci e anche le novità.

© Riproduzione Riservata.