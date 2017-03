POMERIGGIO 5/ Quali saranno i servizi di oggi, 7 marzo? Barbara D'Urso su Canale 5: riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 7 marzo 2017) - Durante il pomeriggio di oggi, martedì 7 marzo 2017, su Canale 5 prenderà il via il secondo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, celebre contenitore condotto da Barbara D'Urso. In attesa di scoprire che cosa accadrà più tardi, analizziamo insieme le principali notizie di ieri. Il primo servizio riguarda il giallo, fortunatamente risolto, di Sara Capoferri, la donna di 36 anni scomparsa di fronte le sponde di un lago nel bresciano. Le forze dell'ordine, dopo aver cercato in ogni angolo del bosco e del lago stesso, sono riusciti a risolvere il problema: la donna è stata ritrovata ed è tornata, fortunatamente senza gravi conseguenze, dalla sua famiglia. Barbara D'Urso è tornata ad occuparsi anche dei casi di Gianna Del Gaudio e del piccolo Loris Stival, dopo le parole della madre Veronica Panarello e la decisione del padre del piccolo di chiedere il divorzio dalla donna. Un altro argomento di attualità che ha svegliato l'attenzione dei mass media e del pubblico in generale riguarda invece le apparizioni presunte di Medjugorje, e la conduttrice ha voluto affrontare anche questo argomento durante il pomeriggio di ieri. Tornerà su alcuni di questi temi più tardi a Pomeriggio 5?

© Riproduzione Riservata.