Paola Barale a Isola dei famosi 2017? / 'Luna di miele' con Raz Degan? (Puntata 7 marzo)

PAOLA BARALE, SULL’ISOLA DEI FAMOSI A SUPPORTO DI RAZ DEGAN? (PUNTATA 7 MARZO) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 una nuova puntata della trasmissione l’Isola dei famosi 2017 condotta da Alessia Marcuzzi con il supporto dell’opinionista fissa in studio Vladimir Luxuria e dell’inviato nella Palapa honduregna Stefano Bettarini. Mentre cresce l’attesa conoscere il nome del prossimo o della prossima eliminata del reality e per l’arrivo di Rocco Siffredi sull’isola, in queste ore i fan potrebbero giovarsi di una gustosa novità. Infatti, questa sera è attesa la risposta della showgirl Paola Barale alla proposta fatta nella passata settimana da Alessia Marcuzzi sulla possibilità di andare come ospite sull’Isola dei famosi per una settimana. Naturalmente l’eventuale presenza della Barale sulle bianche spiagge dell’isola sarebbe enorme motivo di conforto e supporto per l’ex compagno l’attore israeliano Raz Degan alle prese con un volontario isolamento dal gruppo. Infatti, Degan continua a non essere in sintonia con gli altri naufraghi per una serie di comportamenti ritenuti non in linea con lo spirito della trasmissione nonché motivo di continue polemiche.

PAOLA BARALE, UN FEELING ANCORA MOLTO FORTE CON RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 7 MARZO) – Paola Barale potrebbe andare ospite sull’isola per una settimana per dare supporto al proprio ex compagno Raz Degan. Non sempre alla fine di un amore si resta amici e soprattutto raramente si è disposti a fare qualcosa per rendere felice l’ex partner, eppure questo potrebbe accadere nel caso di Paola Barale e Raz Degan. Che il feeling tra i due sia ancora molto forte è stato piuttosto chiaro dopo l’ospitata che la stessa Barale ha fatto nell’ultima puntata serale dell’Isola dei famosi. La showgirl parlando del suo ex partner ha sottolineato: “È indomabile ed una persona contorta. Se riesci ad entrare nel suo mondo, scopri una persona meravigliosa”. Parole che hanno fatto trapelare come tra i due ci sia ancora amore come del resto conferma il passaggio in cui l’ex valletta di Mike Bongiorno ha rimarcato: “Raz è stato, è e sarà il grande amore della mia vita, sempre. Mi ha dato tantissimo e ci amiamo in un modo speciale”. Dunque non sembra improbabile che possa accettare la proposta della Marcuzzi.

