Pequenos Gigantes/ Addio a Belen Rodriguez nella seconda edizione: a sorpresa un nuovo conduttore

Pequenos Gigantes, la seconda edizione si farà: cambia canale, conduzione e nome. Su Real Time ad aprile al via Piccoli Giganti - Un anno dopo la prima ed unica edizione italiana, Pequenos Gigantes sta per tornare. Dimenticate però Belen Rodriguez alla conduzione, Stefano De Martino capitano della squadra e abbandonate anche l'idea di ritrovarlo su Canale 5 perchè per la nuova edizione cambia tutto, a partire dal canale. Piccoli Giganti, come svela Davidemaggio.it, si sposta infatti su Real Time: "Sarà il primo show di prime time, nel senso canonico del termine, di Real Time" ci svela infatti in anteprima il noto portale, che svela inoltre come l'inizio si previsto per metà aprile (probabilmente mercoledì 19). Se Canale 5, per i baby talent, ha deciso di puntare nuovamente su Gerry Scotti e il suo Little Big Show, il gruppo guidato da Marinella Soldi riprende l'idea di Pequenos Gigantes e la fa sua, modificando in primis il nome che viene italianizzato diventando Piccoli Giganti. L'altra modifica è proprio alla conduzione che, come anticipato, non vedrà la bella Rodriguez.

Piccoli Giganti, la seconda edizione arriva su Real Time: svelati anche i primi capitani scelti - A Real Time ha già dato prova di bravura e grande simpatia ecco perchè, stando alle indiscrezioni lanciate da Davidemaggio.it, è Gabriele Corsi - conduttore di Take me out - ad essere stato scelto di conduzione di Piccoli Giganti. Il programma sarà strutturato in 6 puntate della durata di 90 minuti (vs i 180 di Canale 5). Gabriele Corsi ritroverà Massimiliano Rosolino (che con lui ha lavorato in Ninja Warrior), che sarà uno dei capitani delle tre squadre. Altro nome che sembra essere ormai confermato, come capitano, è quello di Rossella Brescia. Il portale sottolinea inoltre la grande sorpresa nella decisione da parte di Real Time di puntare su tale prodotto televisivo "vista l’estraneità rispetto all’attuale palinsesto della rete". Per quanto riguarda gli ascolti, infine, l'obiettivo è superare i 700.000 spettatori (contro i quasi 4 milioni di Canale 5).

