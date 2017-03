QUANDO MENO TE LO ASPETTI/ Su La5 il film con Kate Hudson

QUANDO MENO TE LO ASPETTI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 7 MARZO 2017: IL CAST - Quando meno te lo aspetti è il film in onda su La5 oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale Raising Helen, prodotta negli Stati Uniti nel 2004 per la regia di Gary Marshall. Nel cast figurano Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Spencer Breslin e Helen Mirren. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUANDO MENO TE LO ASPETTI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 7 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una giovane donna di nome Helen (Kate Hudson) che suo malgrado si ritrova a dover affrontare una grave perdita familiare che la sconvolgerà per sempre, stravolgendo anche la sua stessa esistenza. Helen è una donna con una gran bella carriera, lavora infatti presso una delle più importanti e famose agenzie di modelle di New York ed ha, grazie al suo lavoro, una vita fatta di molto lusso e mondanità. Inoltre proprio l’ambiente per cui lavora e con cui si trova quotidianamente in contatto le permette di godersi appieno la vita senza mai dover rinunciare a niente. La sua vita viene improvvisamente sconvolta da una notizia che la getta in un incubo profondo. Sua sorella maggiore Lindsay e suo cognato, mentre si trovavano in viaggio con la loro automobile, subiscono un gravissimo incidente stradale che non permette a nessuno dei due di salvarsi. Le due sorelle seppur molto lontane a causa dei differenti stili di vita e di lavoro, sono molto legate, quindi la notizia della sua morte spinge Helen a cadere in un profondo baratro che si aggrava maggiormente quando viene letto il testamento della defunta Lindsay. In questo documento infatti vi è la chiara e netta volontà della sorella che a prendersi cura dei suoi tre figli fosse proprio Helen e non l’altra sorella Jenny (Joan Cusack), che invece ha un atteggiamento più responsabile. Helen, di punto in bianco, si ritrova la sua vita ribaltata e modificata pienamente che non solo deve gestire i suoi tre nipoti, ora figli adottivi, ma deve vedersela sia con sua sorella che non approva come sta provando ad educarli, sia del suo capo (Helen Mirren) che le rimprovera i continui ritardi sul luogo di lavoro e le sue mille disattenzioni. Per Helen quindi si preannuncia una sfida molto ambiziosa in cui giorno dopo giorno prenderà sempre più coscienza di cosa significhi essere una madre o almeno provare ad esserlo.

