RAZ DEGAN/ Il 'solitario' dell'Honduras ancora al centro? (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

RAZ DEGAN, IL NAUFRAGO CONTRO GIULIA CALCATERRA E SIMONE SUSINNA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Certamente Raz Degan stasera sarà tra i protagonisti della puntata dell’Isola dei Famosi 2017 in programma stasera, 7 marzo. Dopo aver rischiato di essere eliminato, finito anche al centro del caso riguardante l’addio di Massimo Ceccherini al reality, l’ex modello sta dimostrando tutta la sua forza. Degan, nella sua crociata contro Giulia Calcaterra, Simone Susinna e Moreno Donadoni (che arriverà al culmine con l'eliminazione di questa sera), ha avuto due alleati insospettabili: Nancy Coppola ed Eva Grimaldi. Solidale con loro anche Malena, che si è progressivamente allontanata da Moreno Donadoni. Giulia Calcaterra è tornata a scontrarsi con l'israeliano, che le ha ripetuto di fare silenzio nel corso della diretta di sette giorni fa. I due sono così giunti a un accordo del tutto particolare: non si parleranno più fino a quando saranno sull'Isola. Raz Degan ha inoltre confermato la sua opinione sull'ex velina di Striscia la notizia, dicendo ad Alessia Marcuzzi, Alex come l'ha ribattezzata Raz nelle prime puntate, che Giulia non starebbe facendo un percorso vero. Gli ultimi sette giorni in Honduras, inoltre, non sono stati in grado di regalare nuova pace a tutti i naufraghi e il distacco e gli scontri sono andati avanti, nonostante i tentativi di 'intercedere' di Imma Battaglia. È molto probabile che Alessia Marcuzzi torni a discutere di questo in prime time...

RAZ DEGAN, L'OSTILITÀ DEL GRUPPO E L'INCONTRO CON PAOLA BARALE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Durante la diretta della quinta puntata dell'Isola dei Famosi della scorsa settimana, Degan ha ascoltato, attraverso un filmato, le offese provenienti dal gruppo, che in settimana lo ha insultato. Sul banco degli imputati è salito Giulio Base, il quale si è difeso, sostenendo che il loro fosse soltanto un gioco e che la battuta “Raz de can” fosse stata fatta in tutta leggerezza, senza alcun tono offensivo nei confronti del loro compagno di avventura, che aveva deciso nel frattempo di isolarsi, trovando un rifugio che i naufraghi, amorevolmente, hanno definito cuccia. Uno dei momenti più importanti per Raz Degan è stato però quando Alessia Marcuzzi gli ha fatto una sorpresa bellissima, mettendolo in collegamento con Paola Barale, la sua storica ex fidanzata, definita da Raz una stella. All'improvviso gli occhi sono diventati lucenti: è chiaro che il naufrago è stato più che felice di poterla ritrovare. Raz Degan è finito al centro anche nel momento in cui Ceccherini ha fatto capolino in studio: il comico toscano, dopo aver abbandonato l'Isola, ha chiesto a Raz ancora una volta se avesse pronunciato la frase ripetuta da Moreno, causa scatenante della sua uscita dall'Isola. L'attore israeliano ha confermato la sua tesi, e lo stesso ha fatto Moreno. Ceccherini ha concluso perdonando tutti, ma Alessia Marcuzzi ha confermato che non esiste alcun video che riporta quelle parole che Moreno ha attribuito a Raz. Sia il vincitore di Amici che Giulia Calcaterra hanno poi compreso cosa significhi essere nel radar di Raz Degan, che ha vinto la prova leader, guadagnando l'immunità e la possibilità di mandare un naufrago al televoto direttamente. Raz ha deciso di proporre per l'eliminazione Giulia e inoltre ha dovuto scegliere chi tra Moreno e Nancy, che avevano ricevuto un voto a testa, dover mandare in nomination. La scelta è ovviamente ricaduta sul rapper.

