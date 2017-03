Rocco Siffredi all'Isola dei famosi 2017 / Sbarca in Honduras e propone a Malena di...

ROCCO SIFFREDI, ‘PROPOSTA INDECENTE’ PER UNA NAUFRAGA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 7 MARZO) – Dopo Imma Battaglia, a far visita ai naufraghi ancora in lizza per la vittoria finale, c’è Rocco Siffredi. Quest’ultimo è già sbarcato sull’Isola dei Famosi e durante la diretta di questa sera si presenterà agli altri abitanti dell’Isola con i quali condividerà un’intera settimana riassaporando emozioni che ha già vissuto per molti giorni nel 2015. Ma scopriamo qual è il motivo della presenza di Siffredi sull’Isola. Secondo le anticipazioni che stanno rimbalzando in queste ore sul web, sembra che il buon Siffredi dovrà avere un curioso tète a tète con una delle naufraghe presenti sull’isola alla quale farà anche una proposta indecente. Di cosa si tratterà e soprattutto chi è la naufraga che sarà ‘oggetto’ delle attenzioni di Siffredi. In attesa di scoprirlo vi segnaliamo come lo stesso attore sia stato il principale ‘sponsor’ della naufraga Malena, della quale ha parlato molto bene agli autori del programma.

ROCCO SIFFREDI, L’ATTORE RITORNA NEL REALITY DI CANALE 5 A 2 ANNI DI DISTANZA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 7 MARZO) – Questa sera va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il reality l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi con Vladimir Luxuria come opinionista in studio e di Stefano Bettarini nelle vesti di inviato in Honduras. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e di sorprese a partire dall’arrivo sull’isola honduregna di una vecchia conoscenza per gli appassionati del reality: Rocco Siffredi. Infatti il noto attore hard e personaggio televisivo ha preso parte all’edizione 2015, la prima trasmessa sul canale Mediaset e la prima con la Marcuzzi nelle vesti di conduttrice. Per Siffredi un’esperienza che gli ha lasciato un po’ di amaro in bocca giacché ad un certo punto del programmato è indicato come possibile vincitore salvo poi essere eliminato ad un passo dalla finale chiudendo al quinto posto alle spalle di Le Donatella, Brice Martinet, Cecilia Rodriguez e Valerio Scanu. Un’edizione che ha visto Siffredi annunciare la propria intenzione di chiudere con la carriera di attore pornografico, decisione poi rivista recentemente.

© Riproduzione Riservata.