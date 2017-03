SAMANTHA DE GRENET/ Scontro a tutto campo con Raz? (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

SAMANTHA DE GRENET, LA NAUFRAGA: ORMAI SCONTRO A TUTTO CAMPO CON RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Nella prima serata di Canale 5 va in onda un nuovo ed imperdibile appuntamento coni il reality L’Isola dei Famosi 2017: tra le concorrenti che si stanno meglio comportando in questa edizione c’è senza dubbio Samantha De Grenet che spesso e volentieri ha dimostrato di essere un vera e propria leader. Nel corso dell’ultima settimana sembra essersi acuito il confronto con l’attore Raz Degan. Infatti, durante una delle notti insonne trascorse sull’isola la De Grenet ha voluto rimarcare l’atteggiamento dell’attore israeliano sottolineando come “sembriamo otto matti contro uno”. La showgirl è ormai alle prese con un scontro con Degan, e ricorda come il vero volto dell’israeliano non sia quello emerso, allorchè insulta e spesso accusa i propri interlocutori di essere ‘piccoli’. Un atteggiamento che alla De Grenet non piace. Uno dei massimi momenti di tensione tra la De Grenet e Degan si è palesato quando è stato necessario decidere il metodo di divisione delle razioni di riso: che cosa dirà in merito durante la sesta diretta in programma stasera?

SAMANTHA DE GRENET, LA NAUFRAGA: COSA HA FATTO NELL’ULTIMA PUNTATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - C'è solo una cosa che Samantha de Grenet non sopporta dell'Isola dei Famosi 2017: l'atteggiamento di Raz Degan. E lo ha ripetuto lo scorso martedì sera in Palapa, tanto per ribadire che le prese di posizione estreme, come quella del modello israeliano appunto, che per tutta la settimana ha vissuto da solo, non le piacciono assolutamente. Per andargli contro ha addirittura difeso Simone Susinna. Nelle prove la De Grenet si è particolarmente distinta nel corso dell'ultima puntata, collezionando un successo dopo l'altro. Ha trionfato in quella ricompensa, che consisteva nel superare un percorso ad ostacoli, molto difficoltoso, per raggiungere una gabbia: Samantha si è arrampicata, è passata nello spazio strettissimo tra le assi di legno e la sabbia ed ha attraversato due travi in perfetto equilibrio, senza mai perdere la concentrazione. È arrivata subito dopo Giulia Calcaterra e prima di Raz e Simone, ma si è comunque guadagnata la lauta ricompensa in palio: una porzione di hamburger e patatine. I vincitori, per regolamento, non avrebbero potuto dividere la razione con gli altri. Non è andata benissimo, invece, la prova leader, molto dura da un punto di vista fisico. Anche questa volta c'era da attraversare un percorso ad ostacoli che conduceva dritti in acqua, dove c'era una lavagnetta con un enigma matematico da risolvere. Samantha non ha brillato e non è neanche arrivata in acqua, ma si è distinta, invece, in quella evolutiva, dove, ad onor del vero, è sempre stata tra le migliori. Il test, al quale è stata sottoposta anche la dottoressa Tibi, consisteva nel dimostrare un certo senso pratico recuperando una banana appesa ad un palo. Non ci si poteva arrampicare e neanche tirare giù il frutto rompendolo, pena l'esclusione dalla gara. De Grenet ha risolto il rompicapo in un minuto e 43 secondi. Il tempo zero da battere, quello impiegato dalla simpatica scimmi, era però di soli 14 secondi, ragion per cui nessun naufrago si è guadagnato l'accesso all'ambitissima isola della caccia, l'unica ancora inesplorata. I vip sono dunque rimasti sull'isola delle terre dove, comunque, c'è tutto quel che occorre loro per una sopravvivenza quanto meno dignitosa. Dopo le prove nelle nomination Samantha non è stata votata da nessuno ma ha nominato, a sua volta, Moreno, con la giustificazione di averci legato poco.

© Riproduzione Riservata.