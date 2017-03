SFOOTING/ Le notizie ci incalzano o le inseguiamo? Il dilemma LeBron e il quizzone Brexit non lasciano scampo

Siamo noi a inseguire le notizie oppure ne siamo inseguiti? Forse, più la seconda della prima. Le news hanno le gambe lunghe, corrono e ci raggiungono, ovunque noi siamo. Mettetevi alla prova. Per esempio, un evento sportivo da vedere assolutamente, ma non in diretta. Fosse una partita del nostro campionato di calcio, e voleste arrivare all'appuntamento registrato senza sapere il risultato, non avreste scampo: conoscendo la passione, vostra suocera cercherebbe di mettersi in contatto con voi in qualsiasi maniera (dai segnali di fumo all'sms, fino all'invito a cena), pur di rovinarvi la sorpresa.

Ma anche se decideste di registrare una partita dei Cleveland Cavaliers (stiamo parlando di basket Nba) avreste le vostre discrete difficoltà. Sul treno, il vicino: "Ho fatto le ore piccole, per vedere i Cleveland. Pazzesco!"; in auto, sintonizzati sulle (secondo voi) innocue frequenze dell'emittente all music RadioCippaLippa: "…e mentre vi serviamo calda calda l'ultima hit della rapper ungherese Hugola Szalba, beccatevi questa news direttamente dal mondo stelle e strisce dell'Nba: i Cleveland Cavaliers..."; persino la vostra collega d'ufficio carina, quella che non distingue una porta da un canestro: "Ma lo sai che stanotte la squadra dove gioca quel gran gnocco di LeBron James…".

Bisogna arrendersi. Non c'è modo di non essere scovati dalle notizie, vi raggiungerebbero a nuoto anche su un'isola deserta. Venerdì terrebbe costantemente informato Robinson Crusoe, Polifemo divorerebbe informazioni economiche (oltre a qualche compagno pasciuto di Ulisse) e persino i 15 uomini sulla cassa del morto diventerebbero ricchi con qualche scoop che vale un tesoro. Insomma, le notizie ci sono immanenti, dunque, bandiera bianca.

Anche la Brexit è immanente e imminente, e anche con la Brexit bisogna accettare la resa. Davanti a cosa? Al fatto ineludibile che conquistare la cittadinanza inglese e assurgere allo status di residente stabile è impresa da guinness dei primati. Un qualsiasi cittadino europeo si trova davanti uno scoglio difficile da immaginare sino a qualche mese fa: il superamento di un intricatissimo questionario che consta di ben 85 pagine (18 delle quali di sole istruzioni) con domande, richieste e informazioni tra le più disparate e astruse. Le cronache citano il caso di tal Marek (il cognome non è dato a sapersi: i doganieri inglesi si sono rifiutati di riportare sui loro documenti un "geroglifico" composto di 18 consonanti e 2 sole vocali), un giovane polacco che, pur armato di un ambizioso master in Economia, unito a un quinquennio di dura e proficua esperienza nella City londinese, si è arreso a pagina 19 (ricordiamo che le prime 18 sono di istruzioni). Il dubbio è venuto a molti: chi ha inventato questo super-mega-quizzone? Da un'inchiesta compiuta dal periodico francese Le Belle Figaro, le risposte sembrano essere ridotte a tre sole possibilità:

1) L’idea è stata realizzata da un oscuro funzionario del catasto italiano, trasferitosi nel Regno Unito a lavorare nel catasto inglese, desideroso di sbarazzarsi di troppa concorrenza e portare un tocco di made in Italy in terra d’Albione;