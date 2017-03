SHADOWHUNTERS 2 / Anticipazioni 7 marzo: la battaglia ha inizio! (midseason finale)

SHADOWHUNTERS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 10 "ALLE LUCI DELL'ALBA" - Siamo al midseason finale di Shadowhunters 2 e questo vuol dire solo una cosa: lo scontro diretto fra Clary e Valentine. In base all'ultimo episodio, sappiamo che il rischio più grande è che la ragazza metta in serio rischio l'esistenza stessa dell'intero Clave. Una posizione che le ha messo contro tutti i confratelli. Sono in molti, infatti, a volerla uccidere per evitare che usi la spada dell'Anima. Nel frattempo, la dipendenza di Izzie diventa sempre più forte, ma fino a che punto potrà tenere nascosto tutto a Victor? Abbiamo visto infatti che quest'ultimo ha notato che la sua guarigione è stata più celere del normale e non ci vorrà molto prima che colleghi tutto a Raphael. Abbiamo visto tra l'altro Valentine sfruttare la figlia di Iris per contrastare Clary e dato il suo potere, oltre alla sua capacità di manipolare le menti, riesce a metterle contro. Nel finale precedente, abbiamo visto tuttavia gli Shadohunters in difficoltà ed ora che Valentine è riuscito a rapire Simon, per Clary diventa prioritario trovarlo.

SHADOWHUNTERS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella mattinata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Netflix renderà disponibile un nuovo episodio di Shadowhunters 2, in anteprima assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Alle luci dell'alba". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Clary (Katherine McNamara) e Simon (Alberto Rosende) si danno alla pazza gioia, ma Jace (Dominic Sherwood) li sorprende e li rimpovera, perché crede che stiano rischiando. Valentine (Alan Van Sprang) li sta infatti cercando e pensa che solo al Centro potranno essere salvi, ma Simon è sicuro di sé dato che si è allenato a combattere. Poco dopo, un mignolo di Clary diventa nero, come se qualcuno lo bruciasse dall'interno. Nel frattempo, Magnus (Harry Shum Jr.) e Alec (Matthew Daddario) parlano ancora dell'episodio precedente, in cui il vampiro si voleva gettare dal cornicione. Lo stregone sa che nonostante la magia, quelle paure erano reali e lo prega solo di avvisarlo caso mai dovesse sentirsi in quello stato. All'arrivo di Clary, Magnus intuisce che è sotto l'effetto della magia di Iris e rivela che se arriverà al suo cuore, morirà. Clary deve quindi trovare la figlia della strega, dato che è impossibile annullare l'incantesimo. Più tardi, Jace e Luke (Isaiah Mustafa) si uniscono per la ricerca della ragazzina e Clary pretende che partecipi anche Simon. Al suo arrivo al magazzino, viene però attaccata da un mannaro e il vampiro non può fare molto per aiutarla, data la presenza del sole, ma la Shadohunters riesce a sconfiggerlo. Scoprono però che si tratta di Maia (Alisha Wainwright), che ha cercato di impedire a Clary di toccare la spada dell'Anima per evitare che tutti muoiano per la sua scelta. Più tardi, Alec scopre che Izzie (Emeraude Toubia) è fuggita subito dopo aver parlato con Victor (Nick Sagar) e decide di affrontarlo, ma viene invitato a valutare l'autonomia della sorella. In quel momento, Izzie si trova ancora a casa di Raphael (David Castro), che si nutre nuovamente di lei. Luke invece rinchiude Diana in uno sgabuzzino, nonostante sappia della sua claustrofobia, ma conclude che è l'unica strada possibile per evitare che faccia del male a Clary. Segueno alcune tracce, Clary chiede agli amici di ucciderla nel caso in cui dovesse fallire, ma solo Jace le promette che farà di tutto per evitare che la catturi viva. Nel frattempo, Meliorn (Jade Hassouné), sul piede di guerra, viene convocato da Luke, che gli comunica il piano di Valentine. Meliorn tuttavia ipotizza che l'unico modo per evitare il peggio sia uccidere Clary e rivela che Raphael sta frequentando Izzie. In modo inaspettato, Raphael accetta il piano del guerriero regale. Dopo aver scoperto la verità, Alec affronta Raphael e lo colpisce, anche quando rivela che cosa le sta accadendo e confessa di provare dei sentimenti per Izzie. Dopo aver trovato la bambina, proprio quando ormai sta per morire, Clary si ritrova di fronte a Valentine. Jace e Simon riescono a trovarla, ma dopo averla fatta attaccare dalla figlia di Iris, Valentine preleva Simon e scompare attraversando il portale.

© Riproduzione Riservata.