SIMONE SUSINNA/ Il confronto con Imma a proposito di Raz (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

SIMONE SUSINNA, IL MODELLO RISCHIA DI ESSERE ELIMINATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Tra i protagonisti della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 in onda stasera c’è sicuramente Simone Susinna, che rischia di essere eliminato perchè in nomination insieme a Moreno e Giulia Calcaterra. Nel reality è come se il modello si sia svegliato di colpo. Infatti, il giovane fino a qualche puntata prima aveva ricevuto un consiglio da parte di Vladimir Luxuria, che gli aveva chiesto di essere più attivo. Per tale motivo, a detta di molti, Simone avrebbe deciso di prendere in mano la situazione e di farsi notare. Durante gli ultimi giorni, non sono mancate critiche al comportamento di Raz Degan. Susinna ha più volte discusso con il compagno d'avventura ed è stato per questo richiamato in studio dalla conduttrice Marcuzzi e anche da Vladimir Luxuria, opinionista della 12esima edizione. Susinna, d'altra parte, è molto amico di Giulia Calcaterra, che gfin dalla settimana scorsa è finita nel mirino di Degan: proprio l'israeliano, che ha vinto la prova leader sette giorni fa, ha scelto di mandarla in nomination insieme al modello e Moreno, salvando invece Nancy Coppola. La nuova settimana in Honduras non ha regalato meno attriti, con l'israeliano che ha continuano la sua avventura in solitaria. Il comportamento di Simone Susinna non deve essere stato apprezzato nemmeno dal pubblico. I telespettatori, attualmente, sembra dalla parte di Raz: sarà quindi proprio Susinna ad uscire?

SIMONE SUSINNA, IL MODELLO SI CONFRONTA CON IMMA BATTAGLIA SU RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Simone Susinna, nell'arco dell'ultima settimana trascorsa in Honduras, ha avuto occasione di confrontarsi con Imma Battaglia, ospite speciale e affidata alle cure e alla protezione di Degan, che ha dovuto provvedere al suo sostentamento. L'argomento di discussione non così difficile da intuire: anche in questa occasione, però, Susinna ha ammesso di essersi stufato dei continui comportamenti da bambino di Degan, e che non ha nessuna intenzione di dargli corda o starci dietro ancora. Imma Battaglia ha provato a sottolienare che ognuno è diverso, che ognuno reagisce come meglio più e secondo il suo carattere, ma il modello è stato irremovibile: ora tocca solo all'israeliano tornare a fare un passo verso il gruppo. E lo scontro continua...

