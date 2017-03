STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Napoli-Real, L'Isola dei Famosi, Supergirl (martedì, 7 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 7 MARZO 2017 - Per la serata di martedì 7 marzo, il palinsesto Mediaset prevede la messa in onda di una variegata serie di programmi in grado di mettere d'accordo tutti ed intrattenere egregiamente i telespettatori a casa. L'offerta Mediaset prevede reality show, programmi d'intrattenimento, Champions League, film e serie tv adatti a tutti i membri della famiglia.

Alle 21.10 su Canale 5 verrà trasmessa la sesta puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi e Stefano Bettarini, in diretta da Cayo Paloma. Dopo l'autoesclusione di Massimo Ceccherini è di nuovo tempo di eliminazioni per i naufraghi dell'isola. A seguire, al 1.30 appuntamento con l'approfondimento giornalistico del TG5. Su Italia 1 alle 21.10 spazio alla serie tv d'azione SuperGirl approdata al decimo episodio della seconda stagione. Il telefilm racconta le gesta dell'eroina Supergirl, alterego femminile di Superman. In seconda serata, alle 23.00, verrà trasmesso il decimo episodio della quinta stagione di Arrow, l'eroe travestito di verde che con arco e frecce difende il mondo dai criminali. Per gli appassionati di calcio, su Rete 4, dalle 20.40 verrà trasmessa la diretta del match di ritorno tra Napoli e Real Madrid, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 3 a 1 all'andata, il Napoli dovrà tentare di ribaltare il risultato in casa. A seguire, alle 22.40, appuntamento con Champions Legue-Speciale, rubrica di approfondimento sportivo.

La 5, alle 21.10, propone il film commedia Quando meno te lo aspetti, pellicola interpretata da Joan Cusack e Kate Hudson per la regia di Garry Marshall. Il film narra la storia di Helene, donna in carriera che dopo l'improvvisa morte della sorella si troverà costretta a doversi occupare dei suoi tre nipoti. Su Mediaset Extra, dalle 21.10, andrà in onda Zelig Anthology, il programma comico che raccoglie il meglio delle passate edizioni di Zelig. Iris alle 21 trasmetterà il film western dal titolo Il Texano dagli occhi di ghiaccio, film del 1976, diretto ed interpretato da Clin Eastwood. Su Italia 2 appuntamento con Universal Soldier-Regeneration, film d'azione del 2009 e terza pellicola della saga. Top Crime alle 21.00 propone due episodi della serie The Mentalist III e per finire su Boing, dalle 21.15, spazio al cartone animato Bugs!2 Ele.