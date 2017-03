STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un Passo dal Cielo, Boss in Incognito, Cartabianca (martedì, 7 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 7 MARZO 2017 - La programmazione relativa alla prima serata di martedì 7 marzo 2017 è molto promettente. In arrivo su Rai Uno una nuova avvincente fiction, ritorna su rai Due il docu-reality condotto da Nicola Savino e il talk-show di approfondimento su Rai Tre. Tre i film proposti per la serata, Rai 4 sceglie il genere avventura, mentre Rai 5 e Rai Movie propongono il genere drammatico. Su Rai Premium sono previsti due episodi della serie "Blue Bloods".La serata di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre prosegue rispettivamente con il rotocalco di Bruno Vespa, il variety show condotto da Gigi & Ross e il TG 3 Linea Notte. Probabilmente sarà Rai Uno ad attirare il maggior numero di telespettatori.

Su Rai Uno andrà in onda la prima puntata della fiction "Un passo dal cielo 4" con aniele Liotti nei panni di Francesco, il nuovo protagonista dopo l'uscita di scena di Terence Hill. Rai Due offre una nuova puntata di "Boss in incognito", il programma affidato a Nicola Savino che seguirà il lavoro di un imprenditore che, in altre vesti, entra in contatto con i lavoratori della sua azienda. La giornalista Bianca Berlinguer condurrà su Rai Tre una nuova puntata del programma di attualità e approfondimento giornalistico intitolato "Cartabianca". Per i suoi affezionati telespettatori Rai 4 sceglie di mandare in onda un film di genere avventura-storico intitolato "I tre moschettieri", di Paul W.S. Anderson. A vestire i panni del guascone D'Artagnan è l'attore statunitense Logan Lerman, mentre Matthew Macfadyen, Ray Stevenson e Luke Evans reciteranno nel ruolo dei mitici moschiettiri del re ovvero Athos, Porthos e Aramis. Il film è uscito nel 2011 e dura circa cento minuti. Sul canale Rai 5 sarà trasmesso il film drammatico dal titolo "Nuovo cinema Paradiso", un lavoro diretto nel 1988 da Giuseppe tornatore, con Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio, e Marco Leonardi. La storia è ambientata in un piccolo comune della Sicilia, siamo nell'immediato dopoguerra e l'unica distrazione per gli abitanti del paese è il cinema. Alfredo si occupa di proiettare le pellicole ed insegna ad un ragazzino di nome Salvatore, tutti i segreti del suo mestiere. Da adulto Salvatore diventerà un bravo regista cinematografico.

Film drammatico anche su Rai Movie che sceglie il film "Diario di uno scandalo" di Richard Eyre, con Judi Dench, Tom Georgeson e Cate Blanchett. Protagonista della storia è un'insegnante non più giovanissima che annota nel suo diario il disprezzo che sente nei confronti del prossimo. Il soggetto del film è della scrittrice inglese Zoë Heller, autrice del romanzo intitolato "La donna dello scandalo". Il genere poliziesco è la scelta di rai Premium che trasmetterà, di seguito, due episodi della serie poliziesca "Blue Bloods", che racconta la vita della famiglia Reagan e il lavoro del dipartimento di polizia di New York City. I due telefilm sono intitolati nell'ordine "Pesce piccolo" e "Legami di famiglia". Tra gli attori che interpretano i personaggi principali ci sono Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Len Cariou e Bridget Moynahan. Entrambi gli episodi fanno parte della prima stagione, andata in onda negli Stati Uniti in prima visione a partire dal 2010.