STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Hell's Kitchen, Machete Kills, Younger (martedì, 7 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 7 MARZO 2017 - Sky si è organizzata per permettere ai seguaci dei suoi canali di trascorrere la serata di martedì prossimo in maniera eccellente. Sui canali Sky, infatti, la sera del 7 Marzo verranno mandati in onda lungometraggi romantici e d'azione e un film drammatico, in cui una giovane madre dovrà difendersi dalle violenze del suo ex compagno, che continua a darle fastidio e a non permetterle di vivere in pace. Verranno trasmessi pure dei telefilm thriller, polizieschi e una serie tv storica, sul coraggio dei vichinghi, che potrà vincere la gara degli ascolti. Nella prima serata di martedì prossimo, su Sky, ci saranno anche commedie sul mondo dei bambini, una sitcom comica, in cui la protagonista sarà una donna di 40 anni che non vuole crescere, e un reality.

Su Fox, martedì prossimo, ci sarà in prima serata il telefilm Le regole del delitto perfetto. Nell'episodio del 7 Marzo, l'avvocato Annalise progetterà un piano per vendicarsi di Denver. Su Fox Crime, alle 21.00, verrà trasmessa la puntata Messaggio di morte della serie tv Private Eyes. Nell'episodio, il detective Matt proverà a mettersi sulle tracce di un giovane ragazzino, che ha assistito ad un crimine molto grave, vale a dire una sparatoria. Sky Atlantic manderà in onda un altro episodio del telefilm storico Vikings. Nella puntata di martedì sera, Regnar rischierà di morire, a causa della malvagità di Horik. Su Fox Life ci sarà alle nove la puntata Il codice delle ragazze della sitcom Younger. Nell'episodio, per la guida internet della televisione satellitare, Liza riuscirà a diventare amica di Kelsen. Su Sky Uno andrà in onda Hell's Kitchen USA. Nella puntata dei cuochi di talento cucineranno in un ristorante molto prestigioso agli ordini di Gordon Ramsey.

Su Sky Cinema 1, il 7 Marzo sera, verrà proiettato il film Sniper-Forze speciali. Nella pellicola d'azione, un politico è stato rapito dai talebani e dovrà essere salvato da un'unità speciale, composta da soldati americani. Sky Cinema Hits trasmetterà alle 21.20 Stregata dalla luna, con la cantante Cher. Nel lungomtraggio Loretta perderà la testa per l'affascinante cognato. I due non riusciranno a resistere alla passione e si metteranno insieme. Su Sky Cinema Family andrà in onda la pellicola Senti chi parla, in cui un bambino in tenera età è in grado di comunicare. Sky Cinema Passion farà vedere al telespettatore il film Il vento del perdono, in cui un uomo burbero, di nome Einer, accoglierà nella sua casa la nipote e la ex nuora, affezionandosi sempre di più alle nuove ospiti. Sky Cinema Max manderà in onda alle 21.00 del 7 marzo Machete Kills. Nel lungometraggio, Machete, dopo aver perso una suo cara amica, dovrà tentare di sventare un attentato ai danni della Casa Bianca.