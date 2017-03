STEFANO BETTARINI / Addio Dayane Mello: lo sfogo sulle pagine di Chi (Isola dei famosi 2017, 7 marzo)

STEFANO BETTARINI, DAYANE MELLO SPAVENTATA DALLA SUA GELOSIA: LA RISPOSTA DELL'INVIATO E' SU CHI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – Questa sera va in onda nella prima serata di Canale 5 un nuovo appuntamento serale con il reality l’Isola dei famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista in studio e di Stefano Bettarini quale inviato speciale nelle calde acque dell’Honduras. Proprio Bettarini nelle ultime settimane ha avuto il focus del mondo del gossip orientato verso di se per via della presunta love story con la top model brasiliana Dayane Mello. Una storia d’amore che secondo la diretta interessata sarebbe giù naufragata per il comportamento eccessivamente geloso da parte dello stesso Bettarini. La Mello nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha infatti rimarcato: “Non ho mai affermato di essere pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarà mai. Chiariamolo, non stiamo insieme. Ci siamo baciati, come capita a volte tra adulti quando c’è una certa attrazione, ma non solo la sua fidanzata.. voglio vederlo e chiarire con lui.. ha un atteggiamento possessivo e geloso che a volte mi spaventa". Le parole della bella modella non hanno lasciato indifferente Stefano Bettarini che al settimanale Chi in edicola domani, dichiara: "Il gioco dell’amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale. A volte ci si accorge tardi di avere dato fiducia alle persone sbagliate. E Dayane Mello era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più".

STEFANO BETTARINI, L’INVIATO SPECIALE DEL REALITY: RACCOGLIE IL CONSENSO SUI SOCIAL (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – In attesa di rivedere Bettarini in azione in diretta in questa puntata serale del reality, c’è da segnalare come la rottura tra l’inviato speciale e la Mello abbia destato un certo interesse nel mondo dei social ed in particolare con gli utenti che hanno preso una chiara posizione in suo favore. La Mello ha di fatto annunciato a Vanity Fair di voler chiudere questa storia lampo con Bettarini per la sua eccessiva gelosia, con l’ex calciatore che ha replicato con un post su Instagram che sembra alludere alla vicenda: ”La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità a farli fuggire”. Nel post è presente anche l’hashtag #avantiunaltra con cui praticamente sancisce la chiusura del flirt. Gli utenti hanno commentato il post dando sostegno morale a Bettarini: “Bravo Betta quella ti deve solo ringraziare perché prima di conoscerti era una sconosciuta” e ”Non è carino da dire ma ti ha chiaramente usato per qualche copertina e intervista che se no non avrebbe fatto mai”.

