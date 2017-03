STEFANO DE MARTINO/ Un bagno di fans per il ballerino? Foto (oggi, 7 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: UN BAGNO DI FANS PER IL BALLERINO DI AMICI (OGGI, 7 MARZO 2017) - Il serale di Amici di Maria De Filippi è più vicino che mai, e anche Stefano De Martino ne è perfettamente conscio: il ballerino del talent show sarà in primi linea proprio come tutti gli studenti, i professori e i coach attesi nelle puntate in prime time. Nonostante gli impegni in sala prove, per mettere a punto le coreografie, Stefano De Martino non dimentica i fans e lo scorso sabato ha fatto capolino come speciale guest presso il Villa Gattopardo di Alba Adriatica (Abruzzo). Sui social network, sono davvero numerosissimi gli scatti e le brevi clip che ha concesso a tutti i suoi ammiratori: sempre sorridenti e super in forma, De Martino ha incontrato coloro che giorno dopo giorno lo riempiono di affetto sui social network. Una bella carica per affrontare le prossime sfide professionali che lo attendono. Clicca qui e qui per vedere alcune delle immagini postate della fans di De Martino su Instagram.

