STRISCIA LA NOTIZIA/ Che servizi ci saranno oggi, 7 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 7 marzo 2017) - Torna questa sera, martedì 7 marzo 2017, l’appuntamento con Striscia la Notizia, il Tg satirico condotto da Ficarra e Picone sulla rete ammiraglia Mediaset. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo cosa è successo ieri. La puntata da grande risalto al servizio di Jimmy Ghione che ha documentato la situazione di difficoltà del pronto soccorso di Latina, dove vengono a mancare spesso anche i livelli minimi di assistenza ai pazienti. Nel mondo di Internet invece interessante è il servizio di Eugenio, che illustra come possa essere semplice raggirare i sistemi di sicurezza presenti nel sito di recensioni TripAdvisor e ottenere buone opinioni senza alcuna fatica e senza alcuna contestazione da parte di altri utenti o di altra attività. Moreno Morello invece nel suo verifica tour si occupa delle iniziative del COEMM, mentre Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro ad Alba Parietti per la ormai famosissima lite in diretta avvenuta con Selvaggia Lucarelli e la conseguente continuazione sui social network, dove le due contendenti hanno continuato a beccarsi anche dopo la fine della puntata. C'è stata poi all'interno di Striscia la Notizia la carrellata di chicche viste in tv e segnalate dai telespettatori, da cui una buffa scena capitata durante Chi l'ha visto, mentre Luca Abete è stato in provincia di Caserta per verificare di persona quale fosse la situazione relativa ai parcheggiatori abusivi che agiscono tutt'ora intorno al tribunale di Aversa. Un servizio sui cani ha poi trasmesso tutte le immagini e i video di simpatici animali a quattro zampe segnalati dai telespettatori. C'è stato anche lo spassoso spazio occupato da Dario Ballantini, che ha imitato il presidente americano Donald Trump durante una celebre rassegna a Monte-Carlo chiamata Festival de la Comédie, dove il finto Donald Trump e ha incontrato anche attrici di caratura internazionale Italiane come Monica Bellucci, che si sono prestati al gioco e si sono divertite parlando con lui.

© Riproduzione Riservata.