SUPERGIRL 2 / Anticipazioni del 7 marzo 2017 (episodio 2x10): il ritorno di Livewire e il risveglio di M'gann!

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 10 "POSSIAMO ESSERE EROI" - Kara inizia a formare Mon-El, mentre Leslie riesce a sfuggire alla prigionia. I due supereroi iniziano a contrastare in seguito Livewire, che si rivela essere in realtà un'altra donna e che attacca la coppia con un altro Livewire maschio. Mon-El ignora le istruzioni dell'amica per proteggere i civili, al fine di salvarla, ma in loro aiuto arriva The Guardian. Mentre i Livewires vengono messi in fuga, Kara scopre la vera identità del giustiziere e rimprovera duramente sia lui che Winn, per poi scagliarsi contro Mon-El per la sua decisione di metterla al primo posto rispetto ai civili. Intanto, la DEO sopre che Leslie è stata rapita e James e Mon-El, seguendo le indicazioni di Winn, si lanciano insieme per mettere alla prova se stessi. Vengono tuttavia catturati dallo scienziato, l'OMS che sta prosciugando i poteri di Leslie per donarli ai suoi seguaci. Nel frattempo, M'gann si risveglia e J'onn conferma di avere un forte legame con lei, riuscendo alla fine anche a perdonarla. La marziana gli rivela subito dopo che alcuni membri della sua specie si sono messi in contatto con lei durante il coma.

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Possiamo essere eroi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alex (Chyler Leigh) e Maggie (Floriana Lima) continuano a frequentarsi con alti e bassi, mentre Kara (Melissa Benoist) ha ancora dei problemi con il capo. A quest'ultimo, infatti, non piace una storia che ha deciso di raccontare, perché pensa sia troppo frivola. Più tardi, la DEO viene avvisata di un una nuova minaccia che sta per abbattersi sulla terra. Non appena la creatura viene avvistata, Kara si precipita, ma Mon-El interviene per aiutarla. Lo aveva lasciato poco prima di attraversare il portale, che l'ha portata in un altro pianeta popolato da strani alieni. Il sole rosso e l'atmosfera sono simili a quelli di Marte ed in più, una delle creature riesce a ferirla. Il pianeta è del tutto simile a Krypton e Daxam e questo vuol dire niente poteri per entrambi. Mon-El cerca di allontanarsi in fretta, ma proprio in quel momento il portale si chiude e rimangono bloccati. Sentono tuttavia il rumore di un velivolo, che Mon-El riconduce ad un trasporto truppe. Nonostante le sue contestazioni, Kara decide tuttavia di andare a controllare. Intanto, Winn (Jeremy Jordan) è ancora tutto ammaccato a causa dell'ultima operazione in campo, ma James (Mehcad Brooks) lo informa di una nuova emergenza. L'amico non accetta che non valuti bene ciò che gli è accaduto, dato che ha rischiato la vita. Ha capito infatti di non poter agire ancora sul campo ed alza così tanto la voce da spanventare James. Mentre la DEO scopre che Kara si trova ad Acturian e che quindi è senza poteri, Alex trova Izzy Williams (Harley Quinn Smith), la ragazza scomparsa su cui sta scrivendo un articolo, ma viene fermata da Veronica Sinclair, alias Roulette (Dichen Lachman). J'onn (David Harewood) informa in seguito gli amici che Acturian ha un'atmosfera tossica per chi ha i superpoteri e che quindi non può fare nulla per aiutare Kara. Alex decide di partire quindi in missione e porta con sé anche Winn, nonostante l'informatico abbia messo a punto un transfert adatto all'occasione. Anche se J'onn sottolinea che si tratta di un ordine, Winn si rifiuta a confessa ad Alex di avere molta paura. Alex però riesce a convincerlo ad intervenire, mentre Roulette fa circondare Kara e gli altri Sopravvissuti che tiene prigionieri dai suoi alieni. Anche se Mon-El crede che in quella situazione non dovrebbe essere ottimista, Kara infonde fiducia ai sopravvissuti e li porta a contrastare gli alieni, unendosi poi ad Alex. Winn invece viene attaccato all'esterno, ma con sua stessa sorpresa reagisce ed uccide la creatura. Per riuscire a contrastare l'alieno che sta rapento Izzy, Kara lancia una granata al sole giallo in modo da restituire i poteri alla sorella per un breve lasso di tempo. Una volta tornata a casa, Alex deve chiarire le recenti tensioni con Maggie, che tuttavia non accetta le sue giustificazioni. Sceglie però di darle una nuova possibilità, l'ultima.

