THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni puntata 7 marzo 2017: Sheldon vuole un figlio da Amy!

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "La concupiscenza del concepimento". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Amy (Mayim Bialik) e Sheldon (Jim Parsons) riprendono a fare video sulle bandiere, questa volta con il supporto musicale di Howard (Simon Helberg) e Raji (Kunal Nayyar). Intanto, Penny (Kaley Cuoco), Bernadette (Melissa Rauch) e Leonard (Johnny Galecki) parlano della convivenza dei due amici e viene rivelata una piccola verità. La biologa infatti ha mentito a Sheldon, perché i lavori di ristrutturazione nel suo appartamento sono finiti già da tempo. Amy non ha voluto dire nulla al fidanzato, perché teme che in questo modo l'idillio finirebbe subito. Non essendo a conoscenza della verità, Sheldon si offre per contattare il proprietario di casa di Amy e cantargliene quattro per via del forte ritardo dei lavori. La fidanzata però conosce bene il fisico e riesce a dirottare la sua attenzione verso altro. Più tardi, Leonard riferisce tutto all'amico, che si mostra in bilico fra due diversi tipi di emozioni. E' lusingato per ciò che la fidanzata ha fatto pur di rimanere insieme a lui, ma dall'altra è deluso per la bugia detta. Intanto, Penny indaga con l'amica riguardo al ritardo sui lavori, ma Amy accampa scuse inverosimili sull'umidità dei muri. Promette tuttavia di non dire nulla a Sheldon, non sapendo che il fisico sta chiedendo a Leonard di fare altrettanto. Sheldon infatti vuole vedere fino a che punto la fidanzata e Penny lo prenderanno in giro. Sheldon, tuttavia, impiega solo pochi secondi prima di affrontare Amy, lanciando una sfida a colpi di frasi in codice e Klingon. Alla fine, però, il fisico ammette di aver trovato la loro convivenza molto piacevole e si dichiara pronto a rendere la cosa definitiva. L'unico particolare che gli amici devono ribadirgli è che non avrà più la sua vecchia camera, dato che non vivrà più lì. Quella notte, Sheldon si risveglia a causa di incubi sulla sua vecchia cameretta e decide di andare a salutarla. Sorprende tuttavia Penny e Leonard in abbigliamento sadomaso, intenti nelle loro pratiche amorose. Solo dopo si rende conto che si tratta di un sogno nel sogno.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 8 "LA CONCUPISCENZA DEL CONCEPIMENTO'" - In modo del tutto casuale, Raji conosce una cameriera, Isabela, che lo attrae molto. Tuttavia, non appena ne parla con gli amici, evita di dire i particolari. Preferisce riferire invece che si tratta di un'astrofisica e che per ora sono nella fase della conoscenza. Intanto, Amy parla a Bernadette e Sheldon del suo ultimo esperimento, mentre il fisico mostra orgoglioso una scansione delle cellule fatte al microscopio. Bernadette invece annuncia che il bambino si è girato nel pancione e che si sta mettendo in posizione per nascere. Sheldon nota una forte similitudine fra ciò che sta vivendo l'amica e quello che ha ottenuto con l'esperimento sul cervello, ma provoca una lotta senza frontiere con tanto di paragoni fra le "creature" di entrambi. Per poter stare più vicino a Isabela, Raji inizia a fare le pulizie nei bagni del laboratorio. Senza mezzi termini, le chiede se è sposata e scopre che ha un figlio di 19 anni, ma è ormai separata dal marito. Il ragazzo sta studiando per diventare avvocato, ma i suoi tentativi di sedurla cadono nel vuoto. Isabela infatti ha due lavori e non ha molto tempo per lavorare fuori, anche se sottolinea di trovarlo delizioso. Più tardi, Sheldon ed Amy controllano ancora i loro risultati, di cui sono estremamente orgogliosi. Il fisico in più vuole andare oltre ed annuncia di voler avere un bambino da lei. Ha appurato infatti che la combinazione del loro DNA è vincente e che potrebbero avere un figlio geniale. Rivela inoltre di aver controllato la sua ovulazione e di sapere che è il momento adatto per fare un tentativo.

