THE FLASH 3 / Anticipazioni del 7 marzo 2017 (episodio 3x10): Barry riuscirà ad impedire la morte di Iris?

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 10 "PLUNDER" - In questo nuovo episodio di The Flash 3, come è prevedibile, Barry ed il resto del team si attiveranno per impedire che Iris venga uccisa, come accaduto nello sguardo sul futuro. Tuttavia, Flash sarà molto debole proprio a causa di ciò che ha visto e non riuscirà ad affrontare Jared Morillo, un nuovo metaumano che non tarderà ad attaccarlo. In tutto questo sarà Wally a spiccare rispetto a quanto successo finora, affinando il suo nuovo ruolo di Kid Flash. Nel frattempo, HR prosegue nel suo tentativo di aprire il laboratorio al pubblico, ma senza successo. Cisco aiuterà invece Barry ad accedere di nuovo a quella porzione di futuro che ha già visto, in cui Caitlin è ormai del tutto diventata Killer Frost. Più tardi, una donna misteriosa, proveniente da un altro pianeta, inizierà a cercare HR per un motivo sconosciuto, mentre Barry avrà modo di attuare un piano per modificare il futuro. Tuttavia, le sue azioni porteranno Wally ad essere catturato.

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Plunder". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: per riuscire a contrastare Savitar, Barry (Grant Gustin) raggiunge Terra 3 e chiede l'aiuto di Garrick (John Wesley Shipp). Rientrati su Terra 1, hanno un duro scontro con il metaumano, da cui tuttavia escono sconfittti. Intanto, Joe (Jesse L. Martin) scopre che Wally (Keiynan Lonsdale) sta continuando l'allenamento come velocista grazie al supporto di HR (Tom Cavanagh). Il detective gli impone di stare lontano dal figlio, ma Wally si oppone e gli contesta tutto, sottolineando che è lui a voler affinare i propri poteri. In seguito, Barry intuisce che per poter arrivare a Savitar bisogna passare attraverso Alchemy, ovvero Julian (Tom Felton), dato il suo collegamento con il metaumano. Non appena la battaglia diventa più aspra, Barry decide di rivelare la propria identità di Flash a Julian. Quest'ultimo afferma di aver ricevuto i poteri subito dopo la morte della sorella e che da allora sente una voce nella sua testa. Non accetta tuttavia di poter essere realmente Alchemy. Intanto, Cisco (Carlos Valdes) manifesta a Caitlin (Danielle Panabaker) il proprio dolore nel non avere più al suo fianco il fratello Dante (Nicholas Gonzalez). Quest'ultimo gli appare come una visione tempo dopo e lo spinge ad aprire lo scrigno trovato ad Alchemy, con cui, afferma, può far ritornare in vita chi non c'è più. Non appena aperto lo scrigno, Savitar si presenta alle spalle di Cisco. Il metaumano prende possesso dello scienziato ed attacca Barry, sconfiggendo anche Wally che è accorso ad aiutarlo. Solo grazie alle parole del team, Cisco riesce a capire di dover chiudere lo scrigno per salvare Barry e Wally. Il team decide di sfruttare la Pietra Filosofale, contenuta nel forziere, per poter sfruttare Julian ed arrivare a Savitar. Non appena il metaumano viene invocato, tramite la voce di Julian annuncia che il team subirà tragedie e oscurità. In particolare, uno di loro morirà, mentre un altro avrà una sorte peggiore ed un terzo tradirà gli amii. . Savitar mostra una forte collera nei confronti di Barry e rivela che sarà lui il futuro Flash. Dopo un nuovo confronto con Savitar, Barry accede ad un'altra dimensione, dove il metaumano attacca Iris alle spalle e la uccide. Flash è disperato, ma Garrick lo preleva e lo riporta indietro, rivelandogli che ha visto il futuro. Gli sconsiglia inoltre di sfruttare il flashpoint come vorrebbe, dato che non farebbe altro che provocare altri guai, oltre a quelli già accaduti a tutti gli amici.

