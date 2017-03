THE MICK / Anticipazioni del 7 marzo 2017: Mackenzie chiama in rinforzo la madre "tedesca"

THE MICK, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 2 "AMICHE" - I ragazzi Pemberton ricevono qualche lezione sull'amore severo, quando Mick decide di chiamare la nonna perché dia loro una strigliata. I nipoti sono infatti ingestibili e solo la madre può rimetterli in qualche modo in riga. Come reagiranno i ragazzi di fronte alla presenza della nonna? Riusciranno a trovare un terreno in comune con Mick? Nel frattempo, Mick rivede invece Jimmy, fuggito in precedenza a causa dell'FBI. Questa reunion potrebbe anche comportare un piccolo cambiamento nella loro dinamica relazionale, dato che la protagonista di The Mick sta iniziando a cambiare e ad assumersi sempre più responsabilità.

THE MICK, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Fox Life tasmetterà un nuovo episodio di The Mick, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Amiche". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Mackenzie 'Mick' Murphy (Kaitlin Olson) è una giovane mamma che si trasferisce a Rhodes Island da un'altra grande città. Si tratta del luogo in cui vive la sorella Poodle (Tricia O'Kelley), insieme al marito ed ai tre figli. Mick non è molto a suo agio con gli adolescenti, soprattutto con Sabrina (Sofia Black-D'Elia), che non fa altro che sottolineare la differenza d'età che c'è fra loro ed il fatto che ultra quarantenne, non sia ancora riuscita a trovare uno sbocco professionale sicuro. Poco dopo, l'FBI irrompe alla festa ed arresta sia Poodle che il marito Christopher (Laird Macintosh). La sorella chiede quindi a Mick di occuparsi dei ragazzi in sua assenza, assicurandole che si tratterà solo di una giornata. Mick si ritrova quindi a gestire Sabrina, Chip (Thomas Barbusca) e Ben (Jack Stanton), il più piccolo, ma deve innanzitutto impedire che si mettano nei guai. La nipote annuncia di avere diversi impegni con Planet Parent, un'iniziativa solidale a favore delle donne, ma ancora una volta entra in contrasto con la zia. Dopo qualche momento di tensione, concludono di poter risolvere tutto con qualche shot, ma Sabrina le rivela di aver capito il suo gioco. Dopo aver bevuto tutto, la ragazza esce lo stesso, ma Mick le confessa di aver messo sei sonniferi nel suo bicchiere. Ovviamente ha bevuto anche lei lo stesso intruglio, ma data la sua esperienza con i barbiturici, è ormai in grado di reggerli bene. Al mattino successivo, Mick va nel pallone perché i ragazzi sono in ritardo per la scuola, ma scopre dalla cameriera che sono già usciti da ore. Il giorno dopo ancora, Mick si risveglia con un abito da sposa, mentre Alba (Carla Jimenez) si ritrova in mezzo alla piscina, a bordo di un materassino. Accompagnati i ragazzi a scuola, Chip viene preso di mira da un bullo e Mick gli insegna come gestirlo, puntando tutto sull'ironia. Più tardi, l'arrivo del postino crea una situazione di imbarazzo, soprattutto quando Alba lo tramortisce con il taser. Poodle però chiama la sorella e le comunica che sia lei che il marito stanno fuggendo dal Paese e la incarica di gestire i figli, non ascoltando alcuna sua contestazione a riguardo. Non appena comunica la bella notizia ai nipoti, Chip mostra una forte insoffenza, soprattutto perché il consiglio della zia contro il bullo gli ha valso un naso rotto. Sabrina invece, come sempre, la sfida apertamente.

© Riproduzione Riservata.