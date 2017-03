The Flash, Arrow, Supergirl / Anticipazioni 21 marzo: nemici e alleati dietro le quinte, c'è prima una pausa!

Supergirl 2, The Flash 3 e Arrow 5, anticipazioni puntata 21 marzo: Brutte notizie per i fan di Supergirl, The Flash e Arrow. Italia 1 ha pensato bene di ampliare il divario tra messa in onda americana e italiana diventato troppo esiguo e di mettere in panchina i nostri supereroi DC Comics. A quanto pare martedì 14 marzo Supergirl, The Flash e Arrow non andranno in onda ma torneranno martedì 21 marzo, salvo cambiamenti, con i nuovi episodi, i numero 11 per tutte e tre le serie The CW. Ma cosa ci aspetta? In Supergirl 2 ci sono nuovi problemi all'orizzonte. La nostra Kara dovrà vederserla con un nuovo potente nemico e tutto per via di M'gann. La marziana versava in fin di vita ma Kara e il suo team sono riusciti a trarla in salvo senza sapere che presto la sua stessa specie avrebbe inviato qualcuno non solo a recuperarla ma anche a punirla per aver tradito la sua missione e la sua stessa famiglia. Sullo sfondo continueremo a mettere insieme i sentimenti di Kara e sua sorella con le loro dolci metà. Le cose per i 4 sono ancora complicate, il prossimo episodio riuscirà a far smuovere qualcosa? Altra storia per The Flash. Barry si trova nel bel mezzo di una crisi da risolvere per via del suo sguardo al futuro ma come se questo non bastasse, martedì 21 farà il suo arrivo sulla Terra la combattiva Gipsy, pronta a riportare indietro Harryson Wells e punirlo per il suo viaggio tra pianeti, severamente vietato su Terra 19. Cosa ne sarà del nostro "scienziato"? Chiuderà la serata Arrow. Oliver è come sempre dilaniato dai suoi mille turbamenti ma tutto potrebbe risolversi proprio con l'episodio numero 11 dal titolo "Seconda opportunità". A quanto pare Oliver avrà modo di risolvere alcuni dei suoi sensi di colpa solo grazie all'arrivo di Canary Cry, è lei la nuova "Laurel Lance"?

