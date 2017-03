UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA 7 MARZO 2017: LIVIA IN LACRIME, PERCHÈ? - Un passo dal cielo 4 ha cambiato collocazione all'interno dei palinsesti: la fiction con Daniele Liotti è pronta a tornare in scena con due giorni di anticipo, oggi martedì 7 marzo 2017, per lasciare invece spazio alla nuova proposta di Rai 1 - Sorelle - il prossimo giovedì 9 marzo 2017. Siamo all'ottava appuntamento per la serie, che si avvicina a passi spediti al gran finale: Emma è andata a Roma, cogliendo al volo l'occasione lavorativa che le è stata proposta, lasciandosi alle spalle tutto quel che è successo a San Candido e anche i sentimenti che, innegabilmente, prova per Francesco. Il Neri, invece, dovrà vedersela con un'ospite inattesa: la moglie Livia, infatti, arriverà alla palafitta in lacrime, presumibilmente alla ricerca di un aiuto o di un conforto quantomeno. Ma che cosa le è successo? Con Emma lontana e Livia bisognosa, è molto facile immaginare che i due coniugi torneranno a riavvicinarsi, e in effetti andrà proprio così, anche se Francesco dovrà anche occuparsi di un nuovo caso verificatosi tra le montagne. In particolare, le anticipazioni rivelano che lo zio di Martino verrà rinvenuto in mezzo al bosco tramortito, e questo porterà ad indagare sul giovane membro della forestale e su tutta la sua famiglia...

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA 7 MARZO 2017: CRISTINA E NAPPI, COSA COMBINERANNO? - Il commissario Nappi e Cristina stanno regalando non poche risate ed emozioni al pubblico di Un passo dal cielo 4: anche per l'ottavo appuntamento in prime time non saranno da meno, almeno stando a quanto rivelano le anticipazioni. La settimana scorsa li abbiamo visti convinti e decisi, desiderosi di rimettersi in pista e conoscere nuove persone, dopo le batoste ricevute dagli ex. Ma la serata nel pub non ha affatto funzionato, così come non hanno funzionato gli incontri al buio e le app di incontri: un disastro su tutti i fronti, che li ha spinti ad ubriacarsi e a darsi un bacio. Stasera, per l'ottava puntata di Un passo dal cielo 4, i due collaboreranno ancora: a San Candido è arrivata una famosa fashion blogger che potrebbe fare davvero della buona pubblicità al Bed & Breakfast che Cristina si trova a guidare, riusciranno a fare una buona impressione e a convincere la giovane ad aiutarli? Staremo a vedere che altro combineranno, anche se le novità per i due non sono affatto finite qui...

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA 7 MARZO 2017: IL RITORNO DI EVA - Anche il secondo episodio di Un passo dal cielo 4 in programma stasera, 7 marzo, è ricchissimo di novità: Francesco, infatti, si avvicinerà sempre di più alla ex Livia, mentre si occupa anche della morte di una giovane scienziata, che è stata trovata ormai esanime sul pavimento del suo laboratorio, apparentemente uccisa dal veleno dei serpenti fuori dalle gabbie. Ma che cosa le è successo in realtà? Intanto, Emma si avvicina al Maestro e conoscere qualche dettaglio in più su di lui: ma la sorpresa più grande sarà senza dubbio il ritorno di Eva a San Candido. Come è facile immaginare, le cose dalla sua partenza sono cambiate eccome: Vincenzo, nonostante l'arrabbiatura e il bacio dato a Cristina, nutre sicuramente ancora dei sentimenti per lei, ma la sorella di Huber potrebbe non essere così accondiscendente nel lasciarli avvicinare di nuovo, e si intrometterà in ogni occasione possibile... Il messaggio è chiaro: Nappi capirà quello che sta succedendo?

© Riproduzione Riservata.