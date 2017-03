UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 7 marzo: la verità sulla morte di Luca si avvicina?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: LUCA PRESTO NEI GUAI? - Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova puntata di Un posto al sole nella quale Iolanda resterà ferma nella sua intenzione di scoprire la verità su quanto accaduto ad Antonio. Per questo, dopo avere ascoltato i dubbi di Ornella, l'infermiera deciderà di dare mandato allo studio dell'avvocato Enriquez per capire se Luca abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda. Si tratta solo di un incidente o c'è altro sotto? Tale notizia giungerà velocemente alle orecchie del poliziotto, preoccupato riguardo ai possibili sviluppi delle indagini. E se la cancellazione del video di Vittorio non fosse sufficiente? Nel frattempo, Niko non comprenderà il cambiamento di Beatrice nei suoi confronti: la dura avvocatessa continuerà a mandargli segnali discordanti, tornando ad essere fredda e schiva. Susana invece proverà a creare con il collega un rapporto d'amicizia anche se Niko non avrà il coraggio di confessarle i recenti sviluppi avuti proprio con Beatrice. I problemi saranno inevitabili? Dopo una lunga assenza questa sera a Upas si rivedrà Mariella alle prese con una nuova incomprensione con Guido: interpretando male alcune parole del compagno, la bella vigilessa crederà che le nozze siano molto vicine. Come uscirà Del Bue da questo brutto equivoco?

