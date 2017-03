UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Mauro appare davanti a Teresa, è reale o un fantasma?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURO E' SOLO UN FANTASMA? - Nelle puntate spagnole di Una vita, le nozze con Fernando non basteranno per risollevare il morale di Teresa, distrutta per la morte di Mauro. La protagonista delle telenovela continuerà a pensare e a ripensare all'unico uomo che abbia davvero amato e che le apparirà in sogno, dicendole che si è trattato solo di una messinscena e rassicurandola sulle sue sorti: lui non ha mai smesso di amarla, è vivo e sta bene. La maestra sembrerà avere toccato il fondo, tanto da arrivare persino a meditare il suicidio, anche se sarà Cayetana a fermarla prima che sia troppo tardi. Ma proprio quanto tutto sembrerà andare per il peggio, Mauro apparirà davanti all'amata, confermando quello che era stato il suo precedente sogno: è vivo e vegeto! Ma quella visione, finirà per confondere ancora di più la maestra che, oramai fuori controllo, non saprà a cosa credere: si tratta solo della sua immaginazione o quella immagine è reale?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: TRINI E RAMON DI NUOVO INSIEME? - La puntata di Una vita in onda domani su Canale 5 sancirà la decisione di Teresa di allontanarsi da Mauro una volta per tutte. A nulla serviranno le rassicurazioni di quest'ultimo, che poco dopo non avrà il coraggio di rivelare a Humilidad la decisione da lui presa in precedenza. Ma tra tanti problemi e sofferenze, ci sarà spazio anche per una bella notizia. Ad essere protagonisti saranno Trini e Ramon che si renderanno conto di non avere nessun ostacolo all'orizzonte dopo la morte di Lourdes: chi altri ora potrebbe separarli? La loro preoccupazione andrà solo verso Maria Luisa, che ancora faticherà a superare i recenti drammi e le manipolazioni causate dalla madre. Come prenderà questa novità? La giovane Palacios sarà ancora nei pensieri di Victor che avrà un terribile diverbio con Susana, causata di avere aiutato Lourdes a portare a termine le sue manipolazioni. Anche Ramon e Juliana saranno molto preoccupati per le sorti del ragazzo.

