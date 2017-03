UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Andrea Damante al settimo cielo, l’importante novità (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ANDREA DAMANTE SBARCA IN AMERICA CON LA SUA MUSICA – Poco più di un anno fa, Andrea Damante debuttò sul trono di Uomini e Donne con l’intento di trovare l’amore. Da quell’esperienza, il tronista veronese ha raccolto tantissime soddisfazioni. Oltre ad essersi innamorato di Giulia De Lellis, ha spiccato il volo nel mondo dello spettacolo. Andrea Damante, infatti, non solo è diventato un protagonista del piccolo schermo partecipando al Grande Fratello Vip e diventando opinionista, insieme alla sua dolce metà, dei programmi di Barbara D’Urso ma continua anche a fare musica. I progetti discografici di Andrea Damante stanno diventando sempre più importanti al punto che, l’ex tronista, ai microfoni del blog Isa e Chia, ha svelato il suo prossimo debutto musicale nel mercato discografico americano. Un vero trionfo, dunque, per Andrea Damante che sta facendo della musica la sua vera passione. Accanto a lui, in questi nuovi successi, c’è sempre la bellissima fidanzata.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: NESSUNA CRISI TRA ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS – Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non c’è assolutamente nessuna crisi, Nei giorni scorsi, sul web, si era diffusa la voce di una possibile rottura dei Damellis. Un rumors che era circolato dopo il ritorno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Roma. In molti, infatti, avevano attribuito alla fine dell’amore tra i due la decisione di Giulia di lasciare Verona. Tutto, però, procede a gonfie vele tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice. A testimoniarlo è il bouquet di rose che il Damante ha fatto recapitare alla sua fidanzata. I fans dei Damellis, dunque, possono stare tranquilli. Andrea e Giulia sono sempre più felici e innamorati e saranno presto nuovamente protagonisti di una nuova puntata speciale di Uomini e Donne che, per l’occasione sarà condotta da Tina Cipollari.

