UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati: la verità di Valentina Vignali

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: PERCHE’ E’ FINITA TRA CLAUDIO SONA E MARIO SERAP? PARLA VALENTINA VIGNALI – La notizia della rottura tra Claudio Sona e Mario Serpa è arrivata come un fulmine a ciel sereno sui fans di Uomini e Donne che non si aspettavano l’addio tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore dopo pochi mesi dalla scelta. I motivi dell’addio non sono ancora stati resi noti ma ad aggiungere nuovi particolari alla questione è Valentina Vignali. Durante una diretta su Instagram, riportato dal blog Isa e chia, Valentina Vignali ha commentato così la rottura tra Claudio e Mario: “Ci sono cose che non sapete e che non si possono dire, lasciate stare. Fidatevi, fidatevi” – ha spiegato la modella che ha poi concluso così – “Non è tutto oro quel che luccica”. Cosa avrà voluto dire la Vignali? Le parole della modella e cestista hanno allarmato i fans dei Clamario, sicuri che tra i due sia successo qualcosa di cui preferiscono non parlare. Sarà davvero così? Non resta che aspettare dal momento che, almeno per ora, l’ex tronista e l’ex corteggiatore non intendono aggiungere altro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SONO LASCIATI, LE PAROLE DEL FRATELLO DELL’EX CORTEGGIATORE – Claudio Sona e Mario Serpa, nonostante la rottura, continuano a rispettarsi e a volersi bene. La fine della loro relazione non ha rovinato il rapporto di reciproco rispetto nato nello studio di Uomini e Donne. Tra i due, infatti, non ci sono state accuse e ripicche come ha sottolineato anche il fratello di Mario Serpa che, su facebook, ha scritto: “Una cosa ve la devo dire: la storia tra Mario e Claudio è una cosa che riguarda solo loro quindi vi chiedo, per favore, di non fare girare sui social voci non vere e che non sono uscite dalla mia bocca, né dalla bocca degli amici di Mario. La loro storia l’hanno vissuta loro e quello che è successo lo sanno solo loro. Non sono né i primi né gli ultimi a lasciarsi”.

© Riproduzione Riservata.