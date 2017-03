UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Rosa Perrotta nel mirino del popolo del web: le foto prima del trono

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ROSA PERROTTA E LE FOTO PRIMA DEL TRONO CLASSICO – Rosa Perrotta, la nuova tronista di Uomini e Donne insieme a Desireè Popper, ha debuttato ufficialmente nella trasmissione di Maria De Filippi nella puntata che è andata in onda ieri, lunedì 6 marzo. Bellissima, elegante, sofisticata e sicura di sé, Rosa Perrotta ha subito sottolineato la propria bellezza evidenziando, però, che oltre alla bellezza può vantare anche un’intelligenza. La tronista di Uomini e Donne, infatti, nel video di presentazione ha dichiarato che le piacciono molto di più i complimenti sulla sua testa che quelli sulla bellezza fisica. Le dichiarazioni di Rosa hanno subito scatenato la reazione del popolo del web che hanno cominciato a cercare foto del passato della Perrotta. La pagina Instagram “Le perle” ha così tirato fuori due foto del passato in cui l’immagine di Rosa è leggermente diversa rispetto a quella che sfoggia oggi. “Stiamo cercando di capire a chi somiglia ma ce ne vengono in mente troppe e tutte rifatte. Comunque sembrerebbe simpatica, non se la tira per niente”, si legge su Instagram. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DESIREE’ POPPER CONQUISTA TUTTI – Discorso completamente diverso, invece, per Desireè Popper. La brasiliana ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne presentandosi in studio con il suo meraviglioso sorriso e un look acqua e sapone che ha incantato anche i corteggiatori che si sono dichiarati in massa per lei, conquistati dalla solarità e dalla genuinità di Desireeè. “Lei è così naturale e spontanea da risultare meravigliosa. L'entrata in studio delle 2 troniste”, si legge sempre sulla pagina Instagram “Le perle”. “Desireè per quello che ho visto è molto carina, a modo e semplice soprattutto!!!!”, “Viva la naturalezza”, “Questa ragazza è tanto carina e semplice si vede che ha sofferto tanto da piccolina, il fatto che si sia presentata alla prima puntata con le scarpe basse fa capire la sua semplicità...mi ricorda un po' Keira Knightley quando sorride. L'altra invece è la controfigura della Buccino”, scrivono i fans. Cliccate qui per leggere tutto.

