UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Soleil Sorgè VS Giulia Latini, Gianni Sperti e Jack Vanore si schierano

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GUERRA APERTA TRA SOLEIL SORGE’ E GIULIA LATINI – Nel trono classico di Uomini e Donne continua la guerra tra Soleil Sorgè e Giulia Latini che stanno cercando di conquistare il cuore di Luca Onestini che, pur conoscendo altre ragazze, ha occhi solo per le due ragazze con cui il percorso è arrivato ad una svolta. Luca, infatti, è sempre più diviso tra Giulia e Soleil le quali, sedute nello studio di Uomini e Donne si lanciano frecciatine al veleno. Da una parte, la Latini accusa la Sorgè di mania di protagonismo e di essere interessata solo alla popolarità; dall’altra, invece, Soleil ricorda a tutti che sono state le altre a renderla protagonista puntando il dito contro Giulia, rea di avere un carattere talmente debole da non riuscire neanche ad imporre le proprie idee. A schierarsi con Soleil sono Jack Vanore e Gianni Sperti, convinti che le altre corteggiatrici di Luca Onestini temano talmente tanto Soleil da fare di tutto per screditarla agli occhi di Luca.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO SI DIVIDE TRA SOLEIL SORGE’ E GIULIA LATINI – Soleil Sorgè e Giulia Latini, oltre a spaccare in due il cuore di Luca Onestini che non è ancora riuscito a prendere una decisione, dividono anche il pubblico. Soleil, infatti, nonostante le innumerevoli critiche che continua a ricevere, sta lentamente recuperando la fiducia dei fans del trono classico che in lei vedono comunque una ragazza forte, determinata e sicura. Dall’altro lato, invece, Giulia sta lentamente perdendo consensi a causa di un carattere che in tanti giudicano debole e poco adatto ad un contesto come Uomini e Donne. “A me Giulia non dice niente. Con Soleil almeno il rapporto sarebbe più stimolante. In questa esterna mi sono addormentata. Poi lei dice sempre di essere Santa e l’altra no, diffidate dalle santarelline”, “L'unica volta che sono d'accordo con Gianni, quando ha detto "invidia femminile" nei confronti di Soleil”, “Soleil sei la migliore !!! Vai avanti così. Luca si merita una morta come Giulia a questo punto. Sei troppo per lui. Bella intelligente elegante e con carattere”, scrivono i fans sui social. Cliccate qui per leggere tutto.

