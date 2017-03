UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Gemma ritrova Marco, Anna e Nino chiudono (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: GEMMA DI NUOVO PAZZA DI SANDOKAN? - Ieri pomeriggio, dame e cavalieri si sono prontamente riuniti presso gli Studi Elios di Roma per registrare le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne: cosa è accaduto? Gemma Galgani ha ricevuto un nuovo due di picche? A quanto pare, secondo le primissime anticipazioni, le cose per la dama torinese non si sono affatto messe bene. Dopo il classico siparietto tra Tina e Gemma, Michele ha confessato alla redazione del programma di essersi sentito usato dalla Galgani. Dopo un confronto faccia a faccia, il cavaliere ha augurato alla dama buona fortuna e con un baciamano ha messo la parola fine alla loro frequentazione. Gemma però, non si è mostrata affatto indispettita da tutto questo: come mai? Qui gatta ci cova… La dama torinese in settimana si è risentita con Marco Firpo e tra loro c'è stato uno scambio divertito di messaggini. Giorgio Manetti in studio trova tutto molto bizzarro così come Valentina dal parterre femminile che chiosa “Ridicola!”. Di seguito ha fatto il suo ingresso in studio proprio "Sandokan", che ha regalato alla dama una delle sue dolci carezze. Gemma ha quindi cercato di spiegare il motivo del ritrovato interesse mentre Giorgio l'ha nuovamente accusata di ipocrisia: che il gabbiano sia geloso? Di seguito si sono nuovamente evidenziate le ultime dinamiche tra Anna e Nino. Il siciliano si è sentito messo in secondo piano e ha accusato la Tedesco di dare troppe attenzioni ingiustificate a Giorgio Manetti. Lei però, crede che le sue siano solo scuse per chiudere la relazione con un buon pretesto. Sommerso dalle critiche, il cavaliere ha fatto però un passo indietro baciandola con trasporto. Lo studio però appare dubbioso fino a quando la redazione fa sapere che l'uomo era intenzionato a chiudere: "Una coltellata sarebbe stata meno dolorosa", chiosa Anna tornando al suo posto.

