UOMINI E DONNE/ Claudio e Mario si dicono addio, le ombre di una storia con poche luci (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SONO LASCIATI - Claudio Sona e Mario Serpa si sono ufficialmente lasciati. Dopo giorni e giorni di presunte voci sulla loro ipotetica crisi, i diretti interessati hanno avuto modo di dire la loro tramite Instagram. Claudio è risultato più enigmatico, come sempre. Mario invece, diretto e concreto, ha evidenziato fin da subito la rottura pubblicando una immagine interamente bianca accompagnata dalle seguenti parole: "Abbiamo scelto di far nascere questa relazione pubblicamente e quindi è doveroso condividere con voi i nostri pensieri. Siamo due persone normali che trovano difficoltà durante un percorso e hanno difficoltà a superarle. Claudio è stato una persona importante a cui ho voluto e voglio bene. Detto ciò spero che continuate a volere bene ad entrambi. Grazie di tutto". Da ieri - come volevasi dimostrare – sono scoppiate in rete le prime polemiche. Che i due fossero in crisi, si era intuito anche dopo la seconda puntata ufficiale dedicata alla coppie che li vedeva assenti (a differenza del primo appuntamento andato in onda per San Valentino). Domani – tra le altre cose - l'ex coppia dovrebbe avere una serata insieme per l'8 marzo a Siena: onoreranno i loro impegni oppure rimanderanno l’evento? Staremo a vedere. Nel frattempo, fan ed haters si sono letteralmente scatenati in rete. Alcuni non hanno mai creduto alla veridicità della loro unione fino ad affermare che Claudio provasse più attrazione nei confronti di Francesco Zecchini ma avesse scelto Mario perché era il più amato in studio. Altri invece, hanno puntato il dito proprio contro Serpa, accusandolo di criticare Sonia Lorenzini senza invece pensare alla sua traballante relazione. La storia d'amore di Claudio e Mario però, nonostante il "clamore" è andata avanti oggettivamente con più ombre che luci e, il sospetto che possa essersi trattato solo di una "trovata pubblicitaria" si palesa ogni giorno che passa. I sospetti su internet si sono evidenziati subito dopo il nuovo tatuaggio di Claudio, identico a quello del suo ex ma, anche in quella occasione, i fan presero le difese dei due ex protagonisti di Uomini e Donne. Claudio e Mario inoltre, sono stati spesso accusati di essere "freddi" tra di loro e senza particolare slanci emotivi. In realtà, tra le coppie formatesi durante la prima stagione del trono classico, loro sono stati gli unici a rinunciare ad una immediata convivenza desiderando prima conoscersi meglio. E' sicuramente indicativo non potere parlare di amore, non pubblicamente almeno. Mario e Claudio si stavano frequentando, ma non è andata bene. Questa, in sintesi, la parte bella e pulita della storia. Se invece dietro la loro relazione ci fosse stata soltanto una becera mossa pubblicitaria, preferiamo francamente non pensarci.

