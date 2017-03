Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Luca Onestini, la scelta è chiara! (Trono Classico, 7 marzo)

Uomini e Donne, oggi in onda la seconda parte del Trono Classico: la scelta di Luca Onestini è ormai chiara, Giulia in lacrime (oggi 7 marzo 2017) - Un martedì abbastanza movimentato quello di Uomini e Donn eche vede in onda la seconda parte del Trono Classico. Se ieri abbiamo conosciuto le due nuove troniste, Desirèe e Rosa, oggi si torna a parlare di Luca Onestini e di Soleil. Il tronista continua a non fidarsi di lei, tanto che sta addirittura pensando di eliminarla. Jack e Gianni lo criticano per questo "sarebbe un passo contro te stesso" dichiarano infatti i due opinionisti che lo ammoniscono per essere uscito con Martina e aver lasciato Soleil in panchina questa settimana. Intanto va in onda l'esterna di Giulia: i due si vedono al parco ma la corteggiatrice ammette che vederlo sempre correre dietro alla rivale le fa perdere slancio e interesse nei suoi riguardi, Luca però la tranquillizza e la abbraccia, contento ancora che sia tornata. Tornati in studio però, Giulia dichiara di averlo sentito freddo e distante e questo la preoccupa ancora di più, mentre la rivale Soleil l'accusa di essere ipocrita.

Uomini e Donne, Soleil Sorgè è la scelta di Luca Onestini? La quasi certezza e l'annuncio di Maria De Filippi - Soleil ammette che se non ci fosse stata la scenata di gelosia di Luca sarebbe uscita anche con Marco mentre Maria fa notare al tronista che, nel caso scegliesse la Sorgè, la sua risposta potrebbe anche essere un No Soleil conferma le parole della conduttrice e Luca rimane spiazzato, mentre Giulia è quasi in lacrime in quanto, a suo dire, è ormai chiaro che la scelta di Luca sia Soleil.Si stempera con un ballo: ma mentre Luca balla con Martina, Giulia lascia lo studi. Il tronista la raggiunge e lei lo rassicura che rientrerà e quando lo fa Maria la fa ragionare sull’eventuale scelta. Si passa alle esterne di Marco e va in onda quella con Giorgia: i due sono su un piumone e i loro abbracci sono sempre più calorosi. In studio scoppiano le critiche delle altre corteggiatrici, mentre Luca è molto preoccupato per l'evidente tristezza di Giulia. Si conclude con le prime scelte delle troniste per l'esterna e con l'annuncio di Maria di una nuova puntata dedicata al gioco delle coppie che vedrà Tina conduttrice.

© Riproduzione Riservata.