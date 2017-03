Uomini e donne/ Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi come i Clario?

Uomini e donne, gossip: Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi come i Clario? - Un'altra crisi e una conseguente rottura da sopportare per i fan di Uomini e donne e del trono classico. Il programma di Maria De Filippi continuare a dare e prendere ai fan del programma ma questa volta sta proprio esagerando. Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio ufficiale e via social della rottura per Mario Serpa e Claudio Sona, la prima coppia gay del trono classico di Uomini e donne, e adesso? Sono molte le voci che parlano di una crisi per un'altra delle coppie più amate del programma ma, questa volta, della passata edizione. Stiamo parlando dei De Lellis o, meglio, la coppia formata da Andrea Damante e Giulia de Lellis. I due sono sempre al top e inseparabili ma qualcosa è cambiato in questi ultimi giorni. Il loro ultimo post insieme risale ormai a prima del fine settimana scorso e questo è indice che qualcosa è successo, almeno secondo i fan. Giulia De Lellis ha passato il suo fine settimana in famiglia ma di Andrea Damante nemmeno l'ombra visto che l'ex tronista era impegnato tra serate ed eventi nei quali ha proposto la sua musica. E allora? Solo una paura infondata o anche loro, come i Clario, sono destinati al grande annuncio? Chi li segue e li ama sa bene che, per via dei loro caratteri, spesso Andrea e Giulia si scontrano, e loro stessi lo hanno sottolineato in tv nel salotto di Barbara D'Urso. E' quindi presto per parlare di crisi? Staremo a vedere. Per il momento possiamo solo puntare gli occhi sui social per scoprire la verità.

© Riproduzione Riservata.