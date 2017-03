VITTORIO SGARBI CONTRO ALBERTO FORCHIELLI: "MA CHI SEI OMUNCOLO?", "SE TI INCONTRO TI ATTACCO AL MURO" - Continua il duello, per fortuna a distanza, tra Vittorio Sgarbi e Alberto Forchielli. Il critico d'arte e l'uomo d'affari bolognese, che qualche mese fa avevano dato vita ad un epico botta e risposta durante una puntata di Matrix, tornano a fare scintille a conferma che tra i due il feeling è davvero scarso. Il primo a riaprire la diatriba (indovinate un po') è stato Vittorio Sgarbi, stuzzicato - o forse sarebbe il caso di dire "punzecchiato" - sapientemente nel corso della trasmissione di Radio 24, "La Zanzara". A precisa domanda su Alberto Forchielli, Sgarbi ha risposto seccato:"Ma chi c***o è? Diceva che con Trump tutto sarebbe finito in modo disastroso. Non è così. E Trump è comunque meglio di quei due balordi di Obama e Clinton". Il giudizio del critico d'arte, come riportato da Dagospia, non si è limitato alla sfera americana, anzi:"Una donna che sta con Forchielli è una che si accontenta, deve pentirsi di una cosa, una specie di penitenza. Ma chi è? E’ uno che fa affarucoli. E’ protetto da una piccola cricca al Resto del Carlino, ma la proprietà non so se è così contenta". E ancora:"Dicono gli piaccia molto la f**a, ma è alla f**a che non piace Forchielli. Per andare in tv ci vuole la credibilità, certo. Ma anche la notorietà. La notorietà è un valore . E’ un dato concreto, positivo. Vacchi è meglio di Forchielli". Ovviamente, dopo una sfuriata del genere, Forchielli non poteva non replicare:"Se lo incontro lo devono staccare dal muro come una decalcomania". Aspettiamoci presto una contro-replica...

