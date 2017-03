VOLAVERUNT/ Su Cielo il film con Penelope Cruz e Stefania Sandrelli

Il film è in onda su Cielo in seconda serata

VOLAVERUNT, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 7 MARZO 2017: IL CAST - Volaverunt è il film in onda su Cielo oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere erotico, diretta dal noto regista Bigas Luna che è stata inevitabilmente indiscussa fin dalla sua prima comparsa nel 1999. Nel cast ad interpretare il ruolo di protagoniste figurano Aitana Sanchez-Gijon, Penélope Cruz e Stefania Sandrelli che vengono mostrate in una versione molto particolare, spesso senza veli. Volaverunt racconta un momento particolare della vita del celebre pittore spagnolo Francisco Goya (interpretato da Jorge Perugorría), quando il pittore dipinse la celeberrima Maya desnuda, la prima donna ritratta completamente senza veli. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

VOLAVERUNT, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 7 MARZO 2017: LA TRAMA - Goya è alla ricerca della sua modella per il quadro, vuole la perfezione, la perfetta sintesi di grazia ed erotismo. La trova, non in una, ma in ben due donne, Pepita Tudò (interpretata da Penélope Cruz), amante del ministro e della Regina, e la Duchessa D'Alba (interpretata da Aitana Sánchez-Gijón), amante del Primo Ministro Godoy (Jordi Mollà) e con Francisco Goya. Ma quest'ultima muore improvvisamente e misteriosamente. Un'inchiesta svelerà ogni dettaglio scandagliando la scabrosa vita della Duchessa e del suo entourage. Tutti si sentiranno responsabili per la morte della Duchessa, ma l'inchiesta ordinata da Re Carlo IV, non porterà a nessun colpevole. È morta di cause naturali. Questo viene dichiarato, ma i dubbi e i sensi di colpa dei protagonisti non sembrano svanire.

