2 BROKE GIRLS 6 / Anticipazioni puntata 8 marzo 2017: Max, Randy e un incontro misterioso all'aeroporto

2 BROKE GIRLS 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 8 marzo 2017, Joi trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio della serie 2 Broke Girls 6, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "...e la cubana in gita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Max (Kat Dennings) e Caroline (Beth Behrs) continuano a mandare avanti il loro Dessert Bar, facendo diverse campagne per aumentare i clienti. Max però nota che nei volantini pubblicitari, l'amica ha messo il suo nome in grande, mentre il suo è relegato in seconda pagina come partner. Sophie (Jennifer Coolidge) invece non vuole assolutamente che Oleg (Jonathan Kite) si avvicini alla bambina, giudicandolo incapace di prendersene cura. Non vuole che nessuno veda la Barbara, se non come guarderebbero Mariah Carey. Date le continue resistenze della moglie, il russo decide quindi di chiedere aiuto alle ragazze, perché in questo modo Sophie gli sta togliendo ogni piacere di essere padre. Max e Caroline purtroppo sono d'accordo con Sophie, dato che comprendono l'attaccamento che prova nei confronti della figlia. Più tardi, il professore del Penn, il college in cui è stata Caroline, vuole che le ragazze raggiungano il campus per parlare con gli studenti. Una volta sul posto, le due amiche vengono redarguite sul regolamento da seguire, ma Caroline si fa riconoscere con il nome di Guastafeste. Un titolo che aveva ottenuto ai tempi dell'università e che ancora ora circola nei corridoi dell'istituto come una leggenda. Max invece ha un modo tutto suo di vedere la sua presenza al college, soprattutto perché da ragazza non c'è mai stata e deve recuperare. Vengono interrotte dall'arrivo di Sophie, che sta cercando di nascondersi alla vista di Oleg, per evitare che veda la bambina. Quella sera, Max rientra al dormitorio con un gruppo di studenti, pronta a fare festa. Ovviamente, Caroline cercherà di far valere il suo ruolo di Guastafeste, ma senza troppo successo. Nel bel mezzo della festa, Oleg cerca l'appoggio di Caroline, che tuttavia gli fa notare come Sophie abbia ragione. In fondo lui non è una donna e quindi non può allattare la bambina. Max invece chiede all'amica di eliminare i freni e di divertirsi per una volta nella vita. La festa inizia a diventare sempre più rumorosa e dopo diversi drink, viene sorpresa dalla referente a ballare sul tavolo. Ubriaca, Caroline bacia il fidanzato della ragazza ed infine anche lei, completamente senza inibizioni. Al mattino successivo, si ritrovano in ritardo alla presentazione, senza considerare che qualcuno ha disegnato i baffetti a Caroline. Ovviamente dimentica ogni discorso, ma una vola in aula, Caroline decide di affidare la presentazione a Max, in modo che anche lei possa avere i suoi 15 minuti di gloria. Una volta tornate a casa, scoprono che Oleg invece ha adottato un sistema efficace per sentirsi maggiormente coinvolto nella cura della bambina: mammelle finte con cui allattare la figlia.

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 MARZO 2017, EPISODIO 6 "...E LA CUBANA IN GITA" - Max prepara delle torte per i Mangiatori Anonimi, visto che interromperanno la dieta per un giorno e vuole aiutarli. Arrivate al lavoro, trovano un biglietto di Han con cui le comunica di non appoggiare le loro cose sulle sue, ma Max decide di dare fuoco al foglio perchè noioso. Nel frattempo, Max continua il suo rapporto a distanza con Randy, che porta con sé in ogni momento della giornata. L'avvocato però le fa notare che non si può dedicare troppo a certe attività, soprattutto quando si trova in pasticceria. Più tardi, una donna entra al Diner in cerca di Earl, che rivela di essere una sua ex amante. Lo descrive però come alto 1.90 e forte, mentre Caroline nota che anche in questo caso ha una vita sentimentale meno attiva di tutti quanti. Ore dopo, Max riceve uno strano messaggio di Randy in cui le chiede di raggiungerlo all'aeroporto di Newark, ma la sua mente non è in grado di decifrare subito una richiesta romantica.

