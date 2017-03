AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news verso il serale: Sebastian, Andreas e Federica con Lo Strego?

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS VERSO IL SERALE: SEBASTIAN, ANDREAS E FEDERICA PRESTO CON LA MAGLIA VERDE? – Tra gli allievi di Amici 2017 l’ansia per l’inizio del serale, ormai alle porte (comincerà sabato 25 marzo) sale sempre di più. La produzione, però, ha deciso di scaldare gli animi chiedendo a tutti gli allievi di stilare una speciale classifica di gradimento indicando i nomi dei compagni che, secondo il proprio giudizio, sono più meritevoli di accedere alla fase più importante del talent show di Maria De Filippi. Ai primi tre posti di questa classifica si sono piazzati Sebastian Melo, Federica Carta e Andreas Muller. I due ballerini e la giovane cantante, per il percorso fatto all’interno della scuola e per il talento sfoggiato in questi mesi sono considerati dai compagni i migliori della sedicesima edizione di Amici. Saranno, dunque, proprio Sebastian, Andreas e Federica gli allievi che raggiungeranno Lo strego, già ammesso al serale? Nel frattempo, sale la curiosità del pubblico, desideroso di conoscere i nomi dei coach delle due squadre. Al momento, sembra che l’unico nome ufficiale sia quello di Elisa a cui vengono continuamente accostati quelli di Giorgia, Fiorella Mannoia e Paola Turci. Saranno proprio le quattro cantanti i coach delle due squadre del serale di Amici 2017? L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella prossima puntata speciale del talent show.

