AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente non vince il montepremi. Chi giocherà oggi, 8 marzo 2017?

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 8 marzo 2017) - Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 8 marzo 2017, torna il game show Avanti un Altro! su Canale 5. In attesa di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Si parte con la sigla, cantata dal maestro Laurenti "ricordati che anche tu devi morire". Scoperchiata la cupola dei pidicozzi può entrare il primo concorrente. Miss Claudia, con una scollatura più generosa del solito, attrae ancora una volta i maschietti del pubblico sul palco che Paolo Bonolis caccia dallo studio. Arriva la presentazione del salottino che include, Er Faina, Cuba, Il Gladiatore e la new entry Dj Crash. Categoria idee intelligenti e le domande prendono il via. Il concorrente sbaglia e va subito fuori. La seconda giocatrice deve rispondere alle domande su città in musica, si approfitta dunque per canticchiare qualche famoso ritornello. La giocatrice indovina e prima di pescare il gesto scaramantico, di toccare il lato b di Bonolis. Pesca la buona sorte che dunque entra, ma la giocatrice sbaglia e quindi altre domande senza nessun gruzzoletto. È l'ora del personaggio, viene scelto il dj che chiede qualcosa del suo lavoro e la ragazza indovina. Dunque si pesca e il pidicozzo vale 20.000 €. Questa volta la toccatina del lato b riguarda il maestro Laurenti. È il momento del bonaz e ad assaltare il palco sono le ragazze del pubblico. Le domande riguardano il suricato, ma la concorrente sbaglia e deve entrare il terzo giocatore. Si gioca rispondendo alle domande soporifere, riguardanti il sonno, indovinate le risposte il pidicozzo pescato vale 30.000 € e l'uomo prosegue. Le domande sono sulla disciplina tai chi chuan e viene invitato un uomo dal pubblico che, con un copricapo orientale, deve interpretare le posizioni di questa disciplina. Il giocatore pesca 20.000 € e si ferma. È il primo campione di giornata ed entra la quarta concorrente. La categoria è inventori contro inventrici, bisogna indovinare il genere dell'inventore di uno specifico oggetto. La giocatrice sbaglia subito e si va con il prossimo cioè il quinto giocatore. Deve rispondere a domande sul tango, indovinate le risposte il giocatore pesca 20.000 €. Arriva l'ultima domanda e la deve fare un membro del salottino. Il prescelto è Il Gladiatore e l'uomo indovina la risposta esatta. Il risultato della pesca è 30.000 € e dunque è pari al valore del campione, si cambia pidicozzo e questo vale 75.000 €. Dunque è l'ultimo concorrente a giocare l'ultima sfida e per un montepremi iniziale di 195.000 €. Si parte subito con la raffica di domande a cui bisogna dare la risposta sbagliata. Qualche stop iniziale e Bonolis corre con le domande per consentire al giocatore di andare avanti. Tuttavia il tempo scorre e l'uomo non ce la fa. Appuntamento quindi a questa sera con i nuovi protagonisti del game show, che ci tiene simpaticamente e quotidianamente compagnia.

