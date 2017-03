Amici 2017 / Ed. 16, Anticipazioni registrazione 8 marzo: annunciati coach, ospiti e concorrenti al serale?

Amici 2017, anticipazioni registrazione 8 marzo: puntata importantissima! Nuovi accessi al serale e la probabile presentazione dei nuovi coach! - Tutto è pronto per la nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi: ormai gli allievi della scuola più spiata d'Italia sono ad un passo dal serale e proprio oggi scopriremo chi di loro vi accederà ma, in particolare, sapremo finalmente chi sono i coach scelti per capitanare le due squadre, Bianca e Blu. Ma partiamo con una piccola news: a quanto pare le registrazioni saranno ben due! Dopo quella di oggi nel tardo pomeriggio, durante la quale vedremo la presentazione dei coach e i primi accessi al serale, ce ne sarà un'altra domani dove, con grande probabilità, verranno completate entrambe le squadre e, probabilmente, anche presentati i giudici di quest'anno. Un momento davvero topico per cantanti e ballerini che finalmente scopriranno quali saranno gli 11 allievi che riusciranno ad occupare uno dei posti rimanenti dopo quello conquistato da Lo Strego.

Amici 2017, anticipazioni registrazione 8 marzo: chi saranno i nuovi coach? Tutte le indiscrezioni prima della registrazione - C'è grande tensione tra i ragazzi della scuola di Amici, quasi pronti per dare il via ad una nuova registrazione. Riccardo Marcuzzo lo ammette nel corso di un Instagram Story, dove svela che oggi è "una giornata molto importante". La tensione è alle stelle, così come la curiosità del pubblico del talent condotto da Maria De Filippi che non vedono l'ora di scoprire quali saranno i nuovi coach che andranno a capitanare le due squadre. Le ultime indiscrezioni sembrano confermare il ritorno di Elisa e, accanto a lei, l'arrivo di un'altra grande cantante italiana: Giorgia (compagna dell'insegnante di danza di Amici, Emanuel Lo). Un'altra squadra potrebbe invece essere capitanata da Morgan, che quindi cambierebbe ruolo nello show, accompagnato da Boosta che passerebbe quindi dal ruolo di insegnante a quello di coach. Tutto è però ancora avvolto nel mistero e molti potrebbero essere i colpi di scena, visto che si è parlato anche del possibile arrivo di Alessandra Amoroso o Marco Mengoni. Non ci resta che attendere le prime news di oggi.

