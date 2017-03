Autopsy/ Da oggi al cinema il film diretto da André Øvredal con Emile Hirsch: la trama (8 marzo 2017)

AUTOPSY, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CAST E CURIOSITA' (8 marzo 2017) - Autopsy è un film pubblicato durante l’anno 2016 e diretto dal regista André Ovredal. Per quest’ultimo si tratta del suo primo film girato in lingua inglese. Le case di produzione che si occupano anche della distribuzione della suddetta pellicola sono la Im Global, Impostor Pictures e la 42, mentre in Italia la distribuzione del film viene fatta solamente dalla M2. Il genere a cui fa riferimento questa opera cinematografica è l’Horror. Il cast vede la partecipazione di Emile Hirsch nel ruolo di Austin Tilden, Brian Cox nei panni di Tommy Tilden, Ophelia Lovibond nel ruolo di Emma, Michael McElhatton nel ruolo di scheriffo Burke e Olwen Kelly nei panni di Jane Doe. Il film in questione ha vinto un buon numero di riconoscimenti e premi durante il 2016, come ad esempio il secondo posto nella categoria Midnight Madness al festival del film di Toronto, Miglior film horror al Fantastic Fest e il premio speciale dato dalla giuria al Festival internazionale del cinema della Catalogna.

AUTOPSY, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (8 marzo 2017) - Il film Autopsy parte con il ritrovamento di un cadavere di una donna all’interno di un seminterrato di una casa in cui è stato commesso un omicidio molto cruento e in condizioni alquanto bizzarre, dal momento che la vittima di tale crimine sembra stesse cercando di fuggire dalla casa in questione, e non vi sono segni di effrazione che fanno indicare l’accesso non autorizzato da parte di persone esterne. Tale corpo risulta essere mezzo sepolto. Per poter trovare le cause della morte del cadavere non identificato, si procede al trasporto dal medico legale della città, ossia Tommy Tilden, che fa questo mestiere insieme a suo figlio, Austin, che gli fa da assistente. Il corpo appena portato al medico legale viene ribatezzato Jane Doe, dal momento che non se ne conosce l’identità e le impronte digitali non risultano in nessun database. In quella sera Austin aiuta il padre ad effettuare l’autopsia invece di andare al cinema con la ragazza, ossia Emma. L’esame esterno del corpo rivela che la ragazza in questione è stata mutilata, ha le ossa dei polsi frantumati e gli occhi torbidi, cosa che non succede nei cadaveri freschi. Inoltre gli organi interni presentano numerose lacerazioni e ferite, la cui causa potrebbe essere ricercata in numerose coltellate. Durante questa autopsia si manifestano un buon numero di eventi strani, come il cambiamento improvviso delle stazioni radio, il ritrovamento del gatto del medico legale in stato agonizzante, il ferimento di Austin da parte del cadavere e la visione di una figura in piedi. Le cose vanno di male in peggio dal momento che i cadaveri iniziano a risvegliarsi e i due rimangono bloccati dentro l’obitorio. Tommy e Austin convengono che è il cadavere di Joe Doe sia la causa di tutto questo e per questo cercano di cremarla, senza riuscirci. Durante tutti questi avvenimenti Austin stesso ucciderà Emma che era sopraggiunta sul posto, scambiandola per un cadavere che gli dava la caccia. Mediante un esame approfondito si scopre che Doe è una strega. Tommy si sacrifica per permettere al figlio di vivere ma nonostante ciò quest'ultimo morirà per le ferite riportate. La mattina dopo la polizia scopre l'accaduto e trasporta il cadavere di Joe Doe altrove, dopo che quest'ultimo ha iniziato a dare segni di vita e guarigione.

