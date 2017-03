BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Steffy chiede a Thomas di partecipare alle nozze in Australia

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY E THOMAS METTONO DA PARTE LE DIVERGENZE! - Nelle puntate americane di Beautiful il rapporto tra Steffy e Thomas non è più idilliaco come un tempo. Il rampollo Forrester non ha digerito il fatto che la sorella sia stata scelta come Amministratore Delegato della casa di moda senza neppure essere stato preso in considerazione per tale carica. Il fatto ha portato a vari litigi e incomprensioni anche se i figli di Ridge e Taylor non sono mai arrivati alla rottura totale, confermando di volersi bene nonostante gli inevitabili problemi della vita. Dopo avere deciso di trasferirsi in Australia per celebrare il matrimonio con Liam, Steffy non potrà pensare che esso abbia luogo senza avere il fratello al suo fianco, ovvero colui che ha sempre creduto in questa relazione anche quando tutti il mondo sembrava essere contro di loro. Per questo la futura sposa chiederà a Thomas di essere al suo fianco nel momento importante della sua vita e, dopo qualche iniziale esitazione, lui accetterà aggiungendo un abbraccio che non avveniva da tempo. Tutto chiarito allora? Staremo a vedere se la presenza di Sally in Australia creerà nuovi problemi ad una delle coppie più belle della soap.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 MARZO: STEFFY SE NE VA! - I sostenitori degli Steam potranno tirare un grande respiro di sollievo guardando l'appuntamento odierno di Beautiful, trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In esso, infatti, Steffy non tornerà indietro sui suoi passi, rifiutando di cedere alle pressioni di Wyatt. Questa volta sarà irremovibile e lascerà la casa sulla spiaggia, come aveva in precedenza detto alla suocera: fino a quando lei resterà a villa Forrester, il matrimonio degli Statt sarà crisi! Non potremo, almeno per il momento di parlare di definitiva fine di quesa unione. La figlia di Ridge, infatti, si trasferirà da Thomas ma manterrà l'impegno preso con Wyatt, sperando che Quinn torni indietro sui suoi passi. Ma mentre Steffy farà armi e bagagli preparando il trasloco, non si potrà dire la stessa cosa della gioielliera, decisa a vivere fino in fondo questo amore. Niente e nessuno potrà fermarla, anche a rischio di dividere la coppia che lei stessa ha unito.

