BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Wyatt porta via di peso Quinn da villa Forrester

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: WYATT HA UNA NUOVA STRATEGIA - Come reagirà Wyatt dopo che Steffy ha lasciato la casa sulla spiaggia? Riuscirà a convincere la madre a tornare indietro sui suoi passi? Per scoprirlo, dovremo attendere la puntata di Beautiful di domani durante la quale il figlio di Bill sarà furioso per le ultime novità riguardanti il suo matrimonio. Deluso per il trasloco della moglie, deciderà di confrontarsi ancora una volta con Quinn, per chiederle di tornare indietro sulla decisione di trasferirsi a villa Forrester. In preda alla rabbia, discuterà duramente con la madre, dicendole che dovrà mettere da parte la sua felicità, accontentando la richiesta di Steffy. E quando la Fuller continuerà a negare duramente tale possibilità, Wyatt si preparerà a portarla via con la forza, nella speranza di farla tornare in sè. Sarà a quel punto che entrerà in scena Eric chiedendo spiegazioni per quanto da lui visto. Wyatt sarà costretto a mettere da parte questo suo nuovo ridicolo piano, dovrà anche rassegnarsi a perdere Steffy?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: TUTTI CON KATIE! - Da anni i Forrester non erano così uniti di fronte al comune nemico rappresentato da Quinn Fuller. Tale cambiamento anche nei rivali più agguerriti risulterà oltremodo evidente nell'appuntamento odierno con Beautiful durante il quale avrà luogo una vera riunione di famiglia a casa di Brooke. Saranno presenti a questo decisivo appuntamento Ridge e Rick, che negli ultimi tempi avranno lo stesso punto di vista. Come non ricordare che qualche giorno fa il marito di Maya ha chiamato l'odiato Ridge 'fratello'? L'occasione sarà importante per elaborare una strategia per allontanare definitivamente la Fuller sia dalla famiglia, che dalla casa di moda. I presenti, infatti, si diranno certi che questo sia solo l'inizio e che la gioielliera molto presto potrebbe dare vita ad una vera e propria scalata per conquistare le posizione di comando. Con questi presupposti, Rick, Ridge e Brooke penseranno che l'unica soluzione per evitare il peggio sia impossessarsi delle quote della Forrester Creations attualmente controllate da Bill. Eppure potrebbe essere molto difficile convincere Spencer ad aiutare il 'sarto'...

