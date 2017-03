BELEN RODRIGUEZ/ News: riflessione sul tempo per Iannone, ma ai fan non sfugge un dettaglio (8 marzo)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: RIFLESSIONE SUL TEMPO PER IANNONE, MA AI FANS NON SFUGGE UN DETTAGLIO (OGGI, 8 MARZO 2017) - Andrea Iannone, fidanzato di Belen Rodriguez, ieri è intervenuto sulla propria pagina Instagram con una riflessione sul tempo, accompagnata da un primo piano che lo mostra con occhiali scuri e cappello: “Il tempo cura, il tempo è verità… Il tempo ti dirà ciò che vorresti sapere oggi, domani!!!” sono state le parole del pilota di MotoGp. Così come la showgirl argentina, anche Iannone è molto attivo sui social network: Belen, per la precisione, vanta oltre 5 milioni di followers, mentre il pilota si ferma ‘solo’ ad oltre 600mila. Questo non vuol dire però che i suoi post - specie ora che la sua storia con Belen Rodriguez è alla luce del sole - non finiscano nel mirino dei commenti degli haters. Proprio l’altro giorno Andrea Iannone aveva postato uno scatto di Belen accompagnato da una dedica, sotto il quale ha però poi impedito a chiunque di lasciare una frase o un messaggio (clicca qui per leggere quello che è successo nel dettaglio). Anche per questo successivamente ha deciso di mostrarsi ‘in solitaria’? Molti followers, in ogni caso, si sono concentrati sul colore dei suoi capelli, e alcuni hanno ammesso che lo preferivano moro. Foto che pubblichi, chiacchiere che raccogli, insomma…

