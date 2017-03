BLINDSPOT 2/ Anticipazioni puntata 8 marzo 2017: traffico d'organi ed un mistero. Qual è la nuova minaccia?

BLINDSPOT 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 8 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio odella serie fenomeno Blindspot 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Draw O Caesar, Erase a Coward", in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Patterson (Ashley Johnson) avvisa la squadra che uno dei tatuaggi di Jane (Jaimie Alexander) si è risolto da solo proprio quel giorno. Un codice particolare con delle equazioni complesse l'avrebbe reso visibile solo in una data e orari particolari. Risalgono così alla Dedalo, un'organizzazione segreta che potrebbe essere collegata al traffico di litio. Scoprono che Richie Dotcom (Ennis Esmer) faceva parte del club e decidono di reclutarlo, ma l'ex hacker si presenta vestito da monaco Buddhista. Afferma di essere cambiato e votato al proprio lato spirituale, ma Nas (Archie Panjabi) crede che stia solo fingendo. Dopo varie insistenze e minacce, Richie accetta, ma richiede che Weller (Sullivan Stapleton) lo accompagni. Una volta arrivati sul posto, i due vengono tuttavia allontanati per via di qualche tensione passata fra l'informatico e l'ordine. Richie conosce però un passaggio segreto, ma quando Weller abbatte la porta si ritrovano nel bel mezzo della sala. Intanto, Jane (Jaimie Alexander), Roman (Luke Mitchell) e Nas, raggiungono il quartiere in cui i due fratellastri sono vissuti da bambini. Una volta risolto con il proprietario di casa, Richie e Weller accedono alla riunione mondane fra i vertici delle varie potenze, fingendo di essere una coppia. Intanto, Edgar (Rob Brown) rivela a Zapata (Audrey Esparza) di aver iniziato una relazione con Nikki (Meagan Kimberly Smith), ma vengono interrotti da Weller, che comunica via radio il loro spostamento verso l'obiettivo. Boston (Josh Dean) tuttavia rischia di farsi beccare proprio nel momento stesso in cui preleva la chiavetta USB a Zach Riley (Mark McConville), ma Weller e Richie vengono colti sul fatto. Richie però riesce a dirottare Riley dal loro vero obbiettivo, accusandolo di avergli rubato un codice importante che lo avrebbe reso famoso. Il magnate gli ricorda invece che in passato ha scelto la strada più sicura per non rischiare e Weller è costretto ad allontanarlo prima che lo colpisca. Nello stesso momento, Roman inizia ad essere sempre più nervoso e fuori controllo. Roman però inizia ad avere dei ricordi nel vedere un mazzo di fiori e ricorda tutto. Nel passato, Roman sorveglia Weller mentre si trova a pranzo con Emma Shaw (Stephanie Roth Haberle), la madre di Taylor Shaw, provocando un incidente stradale e infine soffocandola. Nel presente, Thad (Matt Gourley) rivela di sapere la vera identità di Dotcom e gli punta la pistola contro, ma Weller lo salva, anche se l'hacker viene comunque ferito. Più tardi, Patterson rivela a Nas di non riuscire a dimenticare Borden (Ukweli Roach), mentre Edgar trova un biglietto con cui Nikki gli comunica di aver dovuto lasciare la città. Trovata la boccetta di cocaina, invece di gettarla decide alla fine di usarla. Jane invece sceglie di non dire nulla a Weller riguardo alla morte di Emma.

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 MARZO 2017, EPISODIO 15 "DRAW O CAESAR, ERASE A COWARD" - Patterson riesce a decifrare tre nuovi indizi ed a decodificare un nuovo tatuaggio di Jane. La squadra decide di dividersi in tre gruppi per poter proseguire al meglio le indagini, dividendosi quindi anche gli indizi. Roman prende parte all'operazione su volere di Jane, e ben presto la task force dovrà fare i conti con un traffico di organi. Gli agenti entreranno inoltre in ccontatto con Marc Gelman, il titolare di un negozio che si occupa di interni e che verrà interpretato da Javier Munoz. Nonostante non c'entri nulla con il caso, verrà comunque prelevato per un interrogatorio, in cui emergerà che la fidanzata ha un segreto scottante che finora gli ha mantenuto nascosto.

