BOSS IN INCOGNITO 2017/ Replica e riassunto puntata 7 marzo, Gianni De Maio: video streaming su RaiPlay

BOSS IN INCOGNITO 2017, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA 7 MARZO 2017: GIANNI DE MAIO - Un'altra puntata di Boss in Incognito quella andata in onda martedì 7 marzo 2017, con nuove storie da raccontare. Gianni di Maio racconta la sua vita e racconta come la fabbrica fu distrutta nel terremoto del 1980. Una vera e propria tragedia. Lo stesso di Maio spiega il perché vuole assolutamente scendere in fabbrica: a quanto pare quello che accade nella produzione non può essere visto da dietro una scrivania. Il trucco è di quelli più credibili: sarà un addetto delle pulizie. Il primo che incontra è Antonio, che non ha una storia facile. Infatti lo stesso uomo spesso racconta di come molte situazioni del passato lo affliggono, e di come i figli non debbano sapere niente. Poi è il momento di Carmine, che fa partire una segnalazione per via di una rottura di un pacco di mattonelle. E l'operaio mostra anche un po’ di nervosismo. Carmine racconta al boss i suoi problemi, tra cui quello delle balbuzie. L'uomo vorrebbe andarsene dai suoi e vivere una vita da solo, farsi una famiglia. Poi arriva il quadro con le dediche dei figli. Arriva il momento di Bruno, ma l'operaio non rispetta le norme di sicurezza. E questo non va bene. L'uomo lavora da 25 anni nella fabbrica e spiega come sia difficile far studiare i figli. Ci vogliono moltissimi sacrifici. Arriva il momento di Stefania, che lavora nel reparto decorazioni. La stessa donna, che prima ha dei sospetti, spiega come faccia questo mestiere con amore. E non è semplice trovare motivazioni simili, così lo stesso boss ne rimane piacevolmente colpito. Il boss incontra anche Andrea, che ha perso il padre da adolescente. Lo stesso Andrea spiega come sia andato a lavorare per poter aiutare la madre. Una storia davvero triste visto che il padre se ne è andato a causa di un infarto, proprio sul lavoro. Arriva il momento di svelarsi. Carmine iene premiato con un anelo da consegnare alla futura moglie. Il modo in cui ha reagito per la rottura delle piastrelle è piaciuto molto. Antonio viene ripreso per non aver utilizzato guanti e mascherina, e dunque il boss si arrabbia per il fatto che lo considera un ottimo operaio. Alla fine il capo gli dona un viaggio in Corsica per lui e per la moglie. Anche Giovanni riceve molti complimenti. I suoi sacrifici sono apprezzati e il boss decide dunque di regalare ben due borse di studio per le figlie. Dopo un momento di imbarazzo lui vuole rifiutarle, ma il boss lo convince. Anche Stefania riceve il suo regalo. Una batteria ed un libro con tutte le sue poesie, che scrive per sfogarsi. E il boss vuole omaggiarla per il lavoro che fa. Un altro appuntamento che si chiude nel migliore dei modi, con il boss in incognito che è riuscito a gestire i problemi della sua azienda e ad arrivare fino in fondo. Molti regali per i suoi dipendenti, che ora potranno affrontare la loro vita con un sorriso in più.

Replica Boss in Incognito 2017, ultima puntata 7 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la puntata di Boss in Incognito 2017 andata in onda il 7 marzo e con protagonista Gianni De Maio grazie al servizio di video streaming sul web offerto da RaiPlay, cliccando qui.

