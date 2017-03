BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson

BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 MARZO 2017: IL CAST - Braveheart - Cuore impavido è il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 marzo 2017. Una pellicola dal genere epica - drammatico del 1995, realizzata negli Stati Uniti d’America dalla Icon Productions in collaborazione con la The Ladd Company. La regia è stata affidata a Mel Gibson che ne è anche il principale interprete, oltre a lui nel cast sono presenti Brendan Gleeson, James Cosmo, Sean McGinley, Catherine McCormack e Sophie Marceau. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato verso la fine del tredicesimo secolo quando sul trono di Scozia sedeva re Edoardo I Plantageneto, anche re d’Inghilterra. Un uomo di nome William Wallace (Mel Gibson) di nazionalità scozzese decide di ritornare nel suo paese natio, dopo che era dovuto andare via a causa del massacro che gli inglesi avevano eseguito sui propri familiari. Allontanatosi allora per un lungo periodo, William era divenuto un uomo molto colto ed istruito, ma allo stesso tempo in cuor suo non aveva mai dimenticato il forte sentimento d’amore che lo legava così tanto alla sua terra e a tutte le tradizioni che questa possedeva. Arrivato quindi nel suo villaggio, William si innamora di una ragazza di nome Murron (Catherine McCormarck) con la quale decide di voler creare una bella famiglia, tuttavia vuole cercare di eludere in qualche modo le rigide regole che erano state imposte dagli inglesi circa la prima notte di nozze e così decide di sposarla in gran segreto. I problemi per la neo coppia di sposi non terminano, in quanto Murron subisce una pesante aggressione in cui alcuni uomini mettono in atto un vero e proprio tentativo di stupro, con William che prova dal canto suo a difenderla finché può. Infatti la povera Murron viene catturata e fatta prigioniera, dopodiché uccisa in maniera atroce. William è sconvolto, ma allo stesso tempo è molto arrabbiato nei confronti degli inglesi e per questo motivo mette in piedi una rivolta in cui sconfigge ed estromette gli inglesi da quel territorio. Desideroso ancora di fare giustizia per la sua amata, William forma una sorta di squadriglia con uomini provenienti da tutta la Scozia e grazie al loro valoroso coraggio, Wallace riesce ad arrivare a York e ad espugnarla. Re Edoardo I inizia ad essere preoccupato di fronte all’avanzata sempre maggiore di William Wallace e della sua armata, così pensa di usare sua nuora, la principessa Isabella di Francia dotata di grande fascino ma anche di astuzia, per cercare di intenerire William Wallace.

© Riproduzione Riservata.