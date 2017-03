Beautiful/ Video replica puntata 7 marzo: l'ultimatum di Steffy a Quinn

Beautiful, video replica puntata 7 marzo: Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge ha confessato a Brooke cosa sta accadendo tra Quinn ed Eric. La Logan è apparsa sconvolta di fronte a tale notizia. Intanto, Sasha ha deciso di andare a trovare Thomas a casa sua. Wyatt confessa a Liam di aver scoperto che Eric ha chiesto a Quinn di andare a vivere con lui. Nel frattempo, Steffy, dopo aver parlato con Ridge, ha deciso di parlare con Eric. A casa sua, però, ha trovato Quinn, che le ha raccontato di aver accettato la proposta di Eric di vivere insieme. Nel corso della puntata del 7 marzo di Beautiful, Sasha ringrazia nuovamente Thomas per averla difesa contro Julius. Brooke è convinta che la relazione tra Eric e Quinn non durerà molto. Quinn cerca di spiegare a Steffy quanto lei ami Eric. I due, attualmente, sono felice. Steffy e Quinn discutono di quanto è accaduto in passato con Liam. La giovane chiede alla suocera di non accettare la proposta di Eric di vivere a casa sua. Sasha e Thomas si baciano, mentre lei sta per andarsene. Brooke non vede un futuro tra Quinn ed Eric. La Logan insieme a Ridge parlano del fatto che Steffy potrebbe tornare, attraverso questa situazione, tra le braccia di Liam. Quinn chiede a Steffy di andare via, al fine di non deluderla. Ma la giovane Forrester le ribadisce che deve andarsene. Per Quinn questa potrebbe essere un'occasione per riconciliarsi. La Fuller chiede di dimostrare di essere cambiata e così Steffy le chiede di mettere Wyatt al primo posto, altrimenti lei lo lascerà. Quinn non vuole ferire il figlio, ma neanche Eric. Dunque, decide di restare a fianco del Forrester. Liam anticipa a Wyatt che Steffy non accetterà questa situazione. Brooke promette a Ridge che uniti riusciranno ad allontanare Quinn. Steffy annuncia a Quinn che sta per andare a casa sua a fare i bagagli, lasciando Wyatt. La Fuller le chiede di non farlo. Sasha e Thomas continuano a trascorrere le serata insieme dopo il bacio. Intanto, Ridge decide di raggiungere Steffy a casa di Eric. Quando la giovane Avant decide di tornare a casa sua, arriva Liam che informa Thomas della nuova decisione di Eric di vivere insieme a Quinn. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI BEAUTIFUL DEL 7 MARZO.

