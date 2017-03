Boss in incognito / Ci sarà la quinta edizione? Gianni De Maio protagonista dell’ultima puntata 2017

BOSS IN INCOGNITO 2017, ANTICIPAZIONI: CI SARÀ LA QUINTA STAGIONE? GIANNI DE MAIO PROTAGONISTA DELL’ULTIMA PUNTATA Con Gianni De Maio Boss in incognito, nella sua ultima puntata di questa edizione, ci ha portato a conoscere una realtà imprenditoriale con un’importante impronta artigianale. I tutor che si sono occupati di Ciro, nome di copertura dell’imprenditore, non erano infatti semplici operai: ognuno di loro sapeva maneggiare in modo unico ceramiche e piastrelle. E non a caso il boss ha fatto fatica a ripetere il loro stesso lavoro. Nella parte finale, poi, quando si è tratto di affrontare faccia a faccia De Maio, ricevendo da lui anche dei regali, i dipendenti non hanno trattenuto le lacrime per la commozione e l’emozione. Un finale di stagione, dunque, ricco di pianti. Andando a sbirciare su Twitter, i telespettatori sembrano essere rimasti colpiti e c’è anche chi ha difeso De Maio, accusato da qualcuno di essere stato poco generoso: il settore della ceramica non vive certo un momento florido, dunque non si può pretendere che ci siano regali cospicui. In ogni caso in tanti chiedono rassicurazioni sul fatto che potranno veder ancora Boss in incognito: la trasmissione, nonostante qualcuno la trovi per certi aspetti poco “realistica” (come quando gli imprenditori rimproverano i dipendenti per poi elogiarli un minuto dopo), sembra piacere al pubblico. E questo per due aspetti: le emozioni che regala, e che vengono vissute dagli stessi protagonisti; le storie aziendali che vengono mostrate, in certi casi poco note dal pubblico, ma che vengono apprezzate in fretta. Non resta che aspettare conferme sul fatto che le telecamere di Rai 2 torneranno a raccontare nuove storie di boss in incognito.

