CAGLIOSTRO/ Il personaggio di Lino Guanciale: sospetti sul commissario Rambelli (La porta rossa, 8 marzo 2017)

LEONARDO CAGLIOSTRO, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA LINO GUANCIALE: STELLA FUORI DAI GIOCHI? (LA PORTA ROSSA, MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017) - Dopo una settimana di attesa, finalmente sta per andare in onda una nuova puntata della fiction di Rai 2, La Porta Rossa, un misto di thriller, noir e fantastico che ha appassionato milioni di telespettatori e che vede in Lino Guanciale il principale protagonista. Siamo pronti allora a gustarci questa nuova puntata che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Nel frattempo, però ricordiamo quanto fatto da Leonardo Cagliostro nell’ultimo appuntamento. Cagliostro vuole scoprire a tutti i costi la verità sulla sua morte e parla con l'unica persona in grado di vederlo, Vanessa, è convinto, infatti, che a ucciderlo sia una talpa, che lavora in polizia e dopo aver scagionato Paoletto, i sospetti sono ora ricaduti su Stella, che sembra nascondere qualcosa in più della loro relazione clandestina. Il fantasma inizia a seguire la donna, che improvvisamente ha cambiato atteggiamento nei confronti di Paoletto, non solo accetta il suo invito a pranzo ma sembra anche essergli grata per non aver rivelato ai suoi colleghi il contenuto dei messaggi di Cagliostro. I due vanno nell'appartamento dell'uomo per fare sesso e quando Paoletto si allontana per fare la doccia, Stella ne approfitta per fotografare alcuni documenti del collega. Una volta arrivata in commissariato Stella trasferisce le prove sul suo laptop mentre Cagliostro è alle sue spalle. Il fantasma è convinto che Stella lo abbia circuito per un secondo fine e ora sta facendo lo stesso con Paoletto. Cagliostro segue Anna al locale, la donna ha scoperto cose che lui voleva tenere nascoste e ne parla con Vanessa alla quale chiede anche di scrivere un messaggio a Paoletto per avvertirlo del doppiogioco di Stella. Grazie alla pulce nell'orecchio Paoletto segue Stella al deposito dei treni ma la donna si accorge di essere seguita. Grazie alle sue capacità di manipolare la corrente elettrica, Cagliostro attiva l'allarme di una macchina e così Paoletto mette sotto tiro Stella e l'uomo misterioso con cui la donna si sta incontrando. Stella lavora per la Questura, che l'ha mandata al commissariato di Trieste per scoprire la talpa che passava le informazioni ai corrieri della droga. Mentre parlano Paoletto riceve una telefonata da Rambelli, sono state trovate nuove prove che accusano Leonardo.

LEONARDO CAGLIOSTRO, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA LINO GUANCIALE: I SOSPETTI SUL COMMISSARIO RAMBELLI (LA PORTA ROSSA, MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017) - Il fantasma è disperato ma nessuno può sentirlo, in commissariato nel frattempo alcuni colleghi parlano male di lui. Rambelli ordina di non fa trapelare nulla ai giornali, Leonardo parlando a vuoto gli dice di essere stato incastrato mentre Rambelli ricorda il modo di lavorare di Cagliostro. Durante la conferenza stampa Piras e Rambelli smentiscono il coinvolgimento di Cagliostro nell'affare della droga ma con grande rammarico il fantasma sente il suo mentore dire che ora ha dei seri dubbi sulla sua innocenza. Il fantasma non sa dove andare, Vanessa è partita in cerca della madre e allora va al porto e parla con Jonas. Il fantasma gli consiglia di non abbattersi e di cercare di avvicinarsi di nuovo ad Anna grazie alle sue capacità. Leonardo aspetta Vanessa e le chiede di nuovo aiuto. Mentre era in vita, aveva nascosto in un suppellettile di casa dei biglietti per un viaggio a sorpresa e ora vuole che Anna li trovi. Leonardo non vuole che Anna abbia un brutto ricordo di lui, soprattutto con la scoperta dei suoi tradimenti e Vanessa accetta di aiutarlo. Seguendo le sue indicazioni, la ragazza entra in casa e sposta il regalo nel libro che Anna ha sul comodino. Mentre stanno andando via, Leonardo ha una nuova visione della futura morte di Anna e vede un dettaglio. La porta di casa non è stata scassinata, il killer è entrato con le chiavi. Leonardo allora ricorda che l'unica persona oltre a lui e Anna a conoscere il posto dove avevano le chiavi di riserva è Rambelli. L'uomo su cui Leonardo non ha mai nutrito dubbi in commissariato. Nella prossima puntate, a partire da quella di oggi mercoledì 8 marzo 2017, Leonardo concentrerà le sue indagini proprio sul suo amico Rambelli, la situazione sarà sempre più difficile, tutti hanno dei segreti e possono essere sospettati del suo omicidio.

© Riproduzione Riservata.